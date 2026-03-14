Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსულ თავდასხმას კიევის ოლქის ოთხი რაიონზე 4 ადამიანი ემსხვერპლა, არიან დაშავებულებიც

დრონების თავდასხმის შედეგები ბროვარში
დრონების თავდასხმის შედეგები ბროვარში

14 მარტის ღამეს, რუსეთის სამხედრო ძალებმა კიევის რეგიონზე მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს - შეტევის დროს ოთხი ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე, 15 დაშავდა.

ინფორმაციას კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნიკოლაი კალაშნიკი, ქალაქ ბროვარის მერი იგორ საპოჟკო და უკრაინის პოლიცია ავრცელებენ.

კალაშნიკის ცნობით, ასევე დაზიანდა საერთო საცხოვრებლის შენობა, საწარმოო ობიექტები და საწყობები.

ბროვარის მერის თქმით, ქალაქში საჰაერო დარტყმების შედეგად, რვა ადამიანი დაშავდა, რომლებიც ყველა ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს.

ობუხოვის რაიონში დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსის ტექნიკური ოთახი, ხოლო ახლომდებარე მანქანებს ცეცხლი გაუჩნდა. ხოლო ვიშგოროდის რაიონში ხანძარმა მოიცვა სასაწყობე შენობები, ასევე დაზიანდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. დილის 8:00 საათის მონაცემებით, ვიშგოროდის რაიონში ერთი მამაკაცი დაიღუპა, ხოლო კიდევ ორი ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს.

„ზარალის შესახებ ინფორმაცია კვლავ მოდის. სამწუხაროდ, დაღუპულთა რიცხვი იზრდება“, - განაცხადა კალაშნიკმა.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG