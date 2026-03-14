კუბის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ აშშ-თან მოლაპარაკება ჰქონდა

დიას-კანელმა პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ვაშინგტონის ენერგეტიკული ბლოკადის გამო ბოლო სამი თვის განმავლობაში ქვეყანაში ნავთობი არ შესულა.
უფრო ადრე აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა კუნძულის
„მეგობრული ოკუპაციის“ შესაძლებლობაზე ისაუბრა. მან ასევე ივარაუდა, რომ კუბის მთავრობა „მალე დაეცემა“.
პრეზიდენტის გამოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე, კუბის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მთავრობა ვატიკანის შუამავლობით 51 პატიმარს გაათავისუფლებდა, იტყობინება The Wall Street Journal-ი (WSJ). ცნობაში არ იყო დაკონკრეტებული, ჩვეულებრივ თუ პოლიტიკურ პატიმრებს ათავისუფლებენ.
WSJ-ის ცნობით, ტრამპის ადმინისტრაცია კუბის მთავრობაში ეძებდა აგენტებს, რათა ქვეყანაში 2026 წლის ბოლომდე ხელისუფლების შეცვლა მოეხდინა. ამასობაში, Axios-ის ცნობით, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა, მარკო რუბიომ მოლაპარაკებები გამართა კუბის ყოფილი პრეზიდენტის, რაულ კასტროს, შვილიშვილთან.
ტრამპმა დაადასტურა, რომ კუბას სურს აშშ-თან შეთანხმების მიღწევა და უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებებს მასთან და რუბიოსთან.
იანვრის ბოლოს აშშ-ის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა აღმასრულებელ ბრძანებულებას, რომელიც ტარიფებს აწესებს იმ ქვეყნებიდან იმპორტზე, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად აწვდიან კუბას ნავთობს. თეთრმა სახლმა შემდეგ განაცხადა, რომ კუბის რეჟიმი ალიანსს ინარჩუნებს მრავალ მტრულად განწყობილ სახელმწიფოსთან და ბოროტად განწყობილ სუბიექტთან, რომელთა სამხედრო და სადაზვერვო ძალები მის ტერიტორიაზეა განთავსებული. მაგალითად, აშშ-ის მხარემ მოიყვანა ის ფაქტი, რომ კუბაში მდებარეობს რუსეთის უდიდესი უცხოური ელექტრონული სადაზვერვო ცენტრი, რომელიც დაკავებულია „კლასიფიცირებული ინფორმაციის მოპარვით“, რაც საფრთხეს უქმნის აშშ-ის სახელმწიფო უსაფრთხოებას.
