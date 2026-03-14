ირანი აცხადებს, რომ ომის დროს მუზეუმები და ისტორიული ობიექტები დაზიანდა

ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თეირანში, კონფლიქტის დასაწყისში დაბომბვის დროს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი შეტანილი გოლესთანის სასახლე დააზიანდა.
სასახლის კომპლექსი ირანის დედაქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ადგილია და ოდესღაც ყაჯრების სამეფო დინასტიის რეზიდენციას წარმოადგენდა.
სამინისტროს თქმით, თეირანში ყველაზე მეტი დაზიანებული ძეგლია. 19 ობიექტი სხვადასხვა დონით არის დაზიანებული.
დაზიანებულია ნაყშე ჯაჰანის მოედანი, მე-17 საუკუნის არქიტექტურული ძეგლი ცენტრალური ირანის ქალაქ ისპაანის ცენტრში.
ბუშერის პროვინციაში, სირაფის პორტში, ისტორიულ უბანში, სადაც მრავალი საუკუნოვანი შენობაა განთავსებული, დაზიანდა რამდენიმე სახლი.
გაეროს კულტურის სააგენტომ, იუნესკომ, 13 მარტს AFP-ს განუცხადა, რომ შეშფოთებულია ირანში, ისრაელსა და ლიბანში არსებული ასობით ისტორიული ძეგლის გამო, რომლებიც ომის შედეგად დაზიანდა ან საფრთხე ემუქრება.
ირანის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის სამინისტროს მიერ 14 მარტს გამოქვეყნებული ცნობით, რომელსაც AFP-ი ავრცელებს, ქვეყნის მასშტაბით სულ მცირე 56 მუზეუმი და ისტორიული ობიექტი დაზიანდა აშშ-ის და ისრაელის სამხედრო ოპერაციის განმავლობაში, რომელიც მე-15 დღეა გრძელდება.
