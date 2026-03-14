ტრამპი აცხადებს, რომ „ბევრი ქვეყანა“ გაგზავნის სამხედრო გემებს ჰორმუზის სრუტის გახსნის მიზნით

„ბევრი ქვეყანა, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც დაზარალდნენ ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დახურვის მცდელობით, გაგზავნიან სამხედრო გემებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რათა შეინარჩუნონ სრუტე ღიად და უზრუნველყონ უსაფრთხოება“, - დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
ტრამპმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ ჩინეთი, საფრანგეთი, იაპონია, სამხრეთ კორეა, დიდი ბრიტანეთი და სხვები გაგზავნიან გემებს ამ არეალში.
„ამასობაში, შეერთებული შტატები სანაპირო ზოლს დაუნდობლად დაბომბავს და განუწყვეტლივ ესვრის ირანულ ნავებსა და გემებს წყლიდან“, - დაწერა მან.
თეთრმა სახლმა არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას იმის შესახებ, დათანხმდა თუ არა რომელიმე ქვეყანა გემების გაგზავნას.
ირანი დაიმუქრა, რომ სრუტეს ჩაკეტავდა. ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი მმართველი, მოჯთაბა ხამენეის განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ირანი სრუტეს ზეწოლის იარაღად გამოიყენებს.
