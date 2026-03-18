აშშ-ის დაზვერვამ დაადგინა, რომ ირანს ბირთვული მასალების გამდიდრების სამუშაოები არ განუახლებია

აშშ-ის დაზვერვის 18 მარტის დაასკვნით, ირანს არ განუახლებია ბირთვული მასალების გამდიდრება, რომლებიც განადგურდა 2025 წლის ივნისში აშშ-სა და ისრაელის თავდასხმების დროს.
ეს ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ მიმდინარე ომის გამართლებას.
ტრამპის მოკავშირემ, სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა, ტალსი გაბარდმა ეს დასკვნა ყოველწლიური საფრთხის შეფასების ფარგლებში წერილობით ჩვენებაში გააზიარა, თუმცა სენატორებთან საუბრისას ეს დასკვნა არ გაიმეორა.
„ოპერაცია Midnight Hammer-ის შედეგად, ირანის ბირთვული გამდიდრების პროგრამა განადგურდა. მას შემდეგ გამდიდრების შესაძლებლობების განახლების არანაირ ძალისხმევას არ ჰქონია ადგილი“, - განაცხადა გაბარდმა სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე ჩვენების მიცემისას.
დემოკრატი სენატორის დაჟინებული შეკითხვის შემდეგ, თუ რატომ არ გაიმეორა ეს დასკვნა კამერის წინ, გაბარდმა განაცხადა, რომ მას არ ჰქონდა საკმარისი დრო მოსმენაზე სრული მოხსენების წასაკითხად, თუმცა ეს შეფასება არ უარყო.
ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ მან 28 თებერვალს ისრაელთან ერთად ირანზე თავდასხმის განკარგულება გასცა „გარდაუვალი საფრთხის“ გამო.
2025 წლის ივნისის დაბომბვის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად გაანადგურა ირანის ბირთვული ობიექტები, მაგრამ 12 დღიანი ომის შემდეგ განაცხადა, რომ თეირანს ბირთვული ბომბისგან კვირები აშორებდა. ამ დასკვნას არ იზიარებს დამკვირვებლების უმეტესობა მიუხედავად მიმდინარე მოლაპარაკებებისა ბირთვული შეთანხმების შესახებ.
გაბარდის უფროსმა თანაშემწემ - რომელიც თავად, როგორც კონგრესმენი, ირანთან ომის ოპოზიციას ხელმძღვანელობდა თუ უბრალოდ ირანთან ომის წინააღმდეგი იყო - 17 მარტს, წინა დღეს, თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ „გარდაუვალი საფრთხე“ არ არსებობდა და რომ ტრამპი ისრაელმა და მედიამ შეცდომაში შეიყვანეს.
სენატორებისადმი მიმართვაში გაბარდმა განაცხადა, რომ ირანმა კვირების განმავლობაში მძიმე დარტყმები განიცადა თავდასხმების დროს - მათ შორის დიდი ხნის უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის მკვლელობის დროს - მაგრამ ისლამური რესპუბლიკა კვლავ ფუნქციონირებს.
აშშ-ის სადაზვერვო საზოგადოება „აფასებს ირანის რეჟიმს, როგორც დაუზიანებელს, თუმცა დიდწილად დასუსტებულს, მის ხელმძღვანელობასა და სამხედრო პოტენციალზე თავდასხმების შედეგად“, - თქვა გაბარდმა.
„თუ მტრულად განწყობილი რეჟიმი გადარჩება, ის, სავარაუდოდ, შეეცდება დაიწყოს მრავალწლიანი ძალისხმევა თავისი სამხედრო ძალების, რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების აღსადგენად“, - თქვა გაბარდმა, რომელიც გულისხმობდა უპილოტო საფრენ აპარატებს ან დრონებს.
