ისრაელმა ლიბანში, მდინარე ლიტანზე ორი ხიდს დაარტყა, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა

Reuters-ის ცნობით, ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა, ისრაელ კაცმა, 18 მარტს განაცხადა, რომ სამხედროებმა ლიბანში, მდინარე ლიტანზე მდებარე კიდევ ორი ხიდი დაანგრიეს, რომელთაც, მისი თქმით, ირანის მოკავშირე ჰეზბოლას დაჯგუფება სამხრეთში იარაღის კონტრაბანდისთვის იყენებდა.
მან არ დააკონკრეტა, სად მდებარეობდა ეს ხიდები.
„ეს ლიბანის მთავრობისთვის ნათელი გზავნილია, რომ ისრაელი არ დაუშვებს, გამოიყენოს ჰეზბოლამ ლიბანის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა “, - თქვა მან.
ისრაელმა პარასკევს სამხრეთ ლიბანში ხიდი დაანგრია და ბეირუთში პროკლამაციები ჩამოყარა, რომლებშიც ღაზის მასშტაბის განადგურებით იმუქრება.
ლიბანში ისრაელის თავდასხმების შედეგად თითქმის 900 ადამიანია მოკლული, იუწყება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია.
