ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: ომში ახლო აღმოსავლეთში 2300-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომში 2300-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა.
მათგან - ირანში 1400-ზე მეტი, ლიბანში თითქმის 900 და ისრაელში 20 დაღუპული ადამიანი აღინუსხა, განაცხადა ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ტედროს ადჰანომ ღებრეიესუსმა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე 18 მარტს.
მან დასძინა, რომ ამასთან, სამ ამ ქვეყანაში ათასობით ადამიანი დაშავდა.
ტედროსმა ასევე გამოთქვა უკიდურესი შეშფოთება რეგიონში ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და სამედიცინო პერსონალზე ათობით თავდასხმის გამო. „ჯანდაცვის ობიექტებზე თავდასხმები საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა“, - თქვა მან. ომის დაწყებიდან დღემდე, ჯანმო-მ დაადასტურა ლიბანში 28 ასეთი თავდასხმა, რამაც 30 ადამიანის სიკვდილი და 25 ადამიანის დაშავება გამოიწვია, და ირანში 20 ასეთი თავდასხმა მოხდა, რამაც 9 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ისრაელში ჯანდაცვის სისტემაზე ორი თავდასხმა მოხდა.
ფორუმი