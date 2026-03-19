პესკოვი: უკრაინასთან მოლაპარაკებებში „სიტუაციური პაუზაა“

კრემლში არ იციან, როდის განახლდება რუსეთი-აშშ-უკრაინის მოლაპარაკება ომის დასრულების პირობებზე. სამმხრივი მოლაპარაკებები შეჩერებულია ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების გამო.
კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა მოსკოვში დღეს, 19 მარტს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ „გასაგები მიზეზების“ გამო მოლაპარაკებებში „სიტუაციური პაუზაა“.
პესკოვის თქმით, იმედი აქვთ, რომ პაუზა შეწყდება და მოლაპარაკებები განახლდება მას შემდეგ, რაც შეთანხმდება ყველა მხარის, უპირველეს ყოვლისა, ამერიკელი შუამავლების გრაფიკები და ისინი შეძლებენ „უკრაინის საქმეებისთვის“ მეტი ყურადღების დათმობას.
- უკრაინაში ომის დასრულების პირობებზე უკრაინა-აშშ-რუსეთის სამმხრივი მოლაპარაკებების პირველი ორი რაუნდი არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში გაიმართა 23-24 იანვარს და 4-5 თებერვალს, ხოლო მესამე - 17-18 თებერვალს შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში.
- მოლაპარაკების გაგრძელება მარტის დასაწყისში იგეგმებოდა, თუმცა ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის გამო მორიგი რაუნდის თარიღი გაურკვეველია.
უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შიშობს, რომ ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციას უკრაინაზე უარყოფითი გავლენა ექნება.
„არასასიკეთო წინათგრძნობა მაქვს უკრაინაში სიტუაციაზე ამ ომის ზეგავლენის შესახებ“, - განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 17 მარტს ბრიტანულ მაუწყებელ BBC-სთან ინტერვიუში.
ზელენსკის ინფორმაციით, უკრაინის დელეგაციას, რომელიც მოლაპარაკებებში მონაწილეობს, ამერიკულ მხარესთან ყოველდღიური კონტაქტი აქვს, თუმცა სამმხრივი მოლაპარაკებების გაგრძელების თარიღი ჯერჯერობით გაურკვეველია.
