Forbes: "როსკომნადზორი" ვერ ახერხებს აკრძალული საიტების ბლოკირებას

„როსკომნადზორი“ ვერ ახერხებს აკრძალული რესურსების დაბლოკვას ტრაფიკის ფილტრაციის აღჭურვილობის გადატვირთვის გამო, იტყობინება Forbes-ი წყაროებზე დაყრდნობით.
ფიქსირებული ხაზის ოპერატორის წყარომ გამოცემას განუცხადა, რომ „როსკომნადზორი“ ვეღარ ახერხებს რესურსების სრულად დაბლოკვას და ადრე დაბლოკილი რესურსები ხანდახან ხელმისაწვდომი ხდება. „საფრთხეებთან ბრძოლის ტექნიკური საშუალებების გაუმართაობის მიზეზი უცნობია, მაგრამ ეს ინფორმაცია სხვადასხვა არხებით დასტურდება“, თქვა ერთ-ერთმა წყარომ.
მაგისტრალური ოპერატორის წყარომ ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ სააგენტოს არა აქვს გამტარუნარიანობა ყველა აკრძალული რესურსის დაბლოკვისთვის.
„საფრთხეებთან ბრძოლის ტექნიკური საშუალებები“ დამონტაჟებულია ყველა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორის ქსელში. ისინი ფილტრავენ ინტერნეტის ტრაფიკს, ბლოკავენ და „ანელებენ“ რესურსებს. „როსკომნადზორის“ მიერ კონტროლირებადი სერვისები ინარჩუნებენ აღჭურვილობას და პროგრამულ უზრუნველყოფას.
ერთ-ერთი კომპანიის საინფორმაციო უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომელი აღნიშნავს, რომ „საფრთხეებთან ბრძოლის ტექნიკური საშუალებების“ კვანძების სიმძლავრე განსხვავებულია. ამიტომ, თუ ზოგიერთი მათგანი ვერ ახერხებს ტრაფიკის დამუშავებას, გამოიყენება შემოვლითი რეჟიმი, სადაც ტრაფიკი პირდაპირ მიდის, ფილტრაციის გარეშე.
Comnews Research-ის პარტნიორი ლეონიდ კონი მიიჩნევს, რომ დაბლოკილი რესურსების დროებითი ხელმისაწვდომობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, რომ „საფრთხეებთან ბრძოლის ტექნიკური საშუალებებმა“ ყველა თავისი რესურსი Telegram-ის „შენელებაზე“ გადაისროლა. თუმცა, ტელეკომუნიკაციების ბაზრიდან წყარომ გამოცემას განუცხადა, რომ „საფრთხეებთან ბრძოლის ტექნიკური საშუალებების“ გადატვირთვას იწვევს არა იმდენად მესინჯერის დაბლოკვა, რამდენადაც ჩაშენებული პროქსის გამოყენება, რომელიც, მისი თქმით, „დიდ უამრავ არასასურველ ტრაფიკს წარმოქმნის“, რაც ტელეგრამის ტრაფიკისგან განსხვავდება.
მოგვიანებით, ხუთშაბათს, „როსკომნადზორმა“ უარყო ინფორმაცია, რომ მას არ შეუძლია რუსეთში აკრძალული ყველა რესურსის დაბლოკვა. სააგენტომ ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება.
გასული კვირის ბოლოდან რუსეთში ტელეგრამის მომხმარებლები შეტყობინებების აპლიკაციის მუშაობაზე ჩივიან. ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების ხელმძღვანელმა, მიხაილ კლიმარევმა, განაცხადა, რომ 15-16 მარტს მისი ხელმისაწვდომობა 80%-მდე დაეცა. 19 მარტს დილით მან განაცხადა, რომ ხელმისაწვდომობა დაახლოებით იმავე დონეზე დარჩა, „ხუთპროცენტიანი ცდომილების ფარგლებში“, იტყობინება „ნასტოიაშჩეე ვრემია“.
