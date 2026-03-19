პენტაგონი 200 მლრდ დოლარს მოითხოვს ირანთან ომისთვის. ეს აშშ-ის მიერ უკრაინისთვის გაწეულ მთელ სამხედრო დახმარებაზე მეტია

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხუთშაბათს დაადასტურა, რომ მისმა ადმინისტრაციამ შესაძლოა კონგრესს დამატებით 200 მილიარდი დოლარი მოსთხოვოს ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დასაფინანსებლად. The Washington Post -მა და The New York Times-მა ადრე გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ პენტაგონმა ასეთი მოთხოვნა მოამზადა.
CNN-ის ცნობით, ტრამპმა თქვა, რომ ეს „მცირე ფასია“ იმისთვის, რომ სამხედროები ყველაფერი საჭიროთი უზრუნველყონ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ თანხაში შედის ასევე თავდაცვის სამინისტროს სხვა ხარჯები, რომლებიც ირანის წინააღმდეგ ომთან არ არის დაკავშირებული.
ხუთშაბათს მოთხოვნა თავდაცვის მინისტრმა პიტ ჰეგსეთმაც ახსენა კონკრეტული ციფრების დასახელების გარეშე. „ცხადია, რომ ბოროტმოქმედთა მოკვლას ფული სჭირდება“, თქვა ჰეგსეთმა და დაადასტურა, რომ მის უწყებაში მომზადებულია მოთხოვნა კონგრესში გასაგზავნად.
მან აღნიშნა, რომ 28 თებერვალს ისრაელთან ერთად დაწყებული ოპერაციის მიზნები არ შეცვლილა, აშშ კონცენტრირებულია ირანის სამხედრო პოტენციალისა და მისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების განადგურებაზე. აშშ-ის სადაზვერვო თანამეგობრობის დირექტორმა ტალსი გაბარდმა ხუთშაბათს კონგრესის მოსმენაზე ჩვენება მისცა, რომ აშშ-სა და ისრაელის სამხედრო მიზნები შეიძლება განსხვავდებოდეს - ისრაელი უფრო მეტად ორიენტირებულია ირანის ხელმძღვანელობაზე დარტყმაზე, ხოლო შეერთებული შტატები - სამხედრო სამიზნეებზე.
ხუთშაბათს მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია აშშ-ის შესაძლო სახმელეთო ოპერაციის შესახებ იმის ფონზე, რომ ირანმა ფაქტობრივად ჩაკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ნავთობის ტრანზიტისთვის. პრეზიდენტმა ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის „არსად არ აგზავნის ჯარებს“, მაგრამ თუ გადაწყვეტს მათ გაგზავნას, ამის შესახებ არ ეტყვის ჟურნალისტებს.
ხუთშაბათს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია აშშ-ის F-35 გამანადგურებელთან დაკავშირებული ინციდენტის შესახებ, რომელიც ირანის თავზე საბრძოლო მისიას ასრულებდა და იძულებული გახდა, ბაზაზე დაბრუნებულიყო და საგანგებო დაშვება განეხორციელებინა. აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ დაადასტურა ინციდენტი და აღნიშნა, რომ პილოტი „სტაბილურ მდგომარეობაშია“. რამდენიმე მედიასაშუალება წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ დააზიანა, მაგრამ ეს ზუსტად არ დადასტურებულა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავს მოახვედრა.
The Washington Post-მა ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ აშშ-ის თავდაცვის სამინისტრომ თეთრ სახლს წარუდგინა მოთხოვნა, რომელიც, დამტკიცების შემთხვევაში, მას კონგრესს გადაუგზავნის. გამოცემის წყაროებმა დააზუსტეს, რომ თანხები იგეგმება ირანში გამოყენებული იარაღის წარმოების სასწრაფოდ გაზრდისთვის. გაზეთმა ასევე აღნიშნა, რომ პენტაგონის მიერ გამოცხადებული თანხა აღემატება აშშ-ის მიერ უკრაინისთვის 2022 წლიდან გაწეული სამხედრო დახმარების მთელ რაოდენობას (188 მილიარდი აშშ დოლარი).
