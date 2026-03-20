ЭХО КАВКАЗА
ცნობილია, ვინ ჩამოვა ილია II-ის დაკრძალვაზე მსოფლიო პატრიარქთან ერთად

კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსი, მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე. არქივის ფოტო.
კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსი, მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე. არქივის ფოტო.

ილია მეორის დაკრძალვაზე მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი საქართველოში კვირას, 22 მარტს ჩამოდის. თვითმფრინავი, რომელშიც ის და მისი დელეგაცია იქნება, დედაქალაქის აეროპორტში დილით უნდა დაჯდეს.

მსოფლიო საპატრიარქო საყდრის არქიმანდრიტი ილია ჯინჯოლავა იუწყება, რომ მსოფლიო პატრიარქთან ერთად თბილისში ჩამოდიან:

  • ქალკედონის უხუცესი მიტროპოლიტი ემანუელი;
  • დიდი ეკლესიარხი აიეტიოსი, პატრიარქის პირადი ოფისის დირექტორი, დიდი არქიდიაკონი ალექსანდრე;
  • არქიმანდრიტი ილია ჯინჯოლავა;
  • კონსტანტინოპოლის ქართული სამრევლოს წინამძღვარი;
  • მსოფლიო საპატრიარქოს პრესისა და კომუნიკაციის სამსახურის დირექტორი ნიკოლაოს-გეორგიოს პაპახრისტუ;
  • მსოფლიო საპატრიარქოს თანამშრომელი პანაიოტის გრაფიადელისი.
  • 17 მარტს, გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში თბილისში, კლინიკა „კავკასიის მედიცინის ცენტრში“ გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე, ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი;
  • სინოდის გადაწყვეტილებით, მას კვირას, 22 მარტს სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ;
  • კათოლიკოს-პატრიარქის გარდაცვალების გამო საქართველოში გლოვა გამოცხადდა;
  • საქართველოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო ქვეყანა სამძიმრის წერილებს იღებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაგან და მაღალი თანამდებობის პირებისგან;
  • სამების ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდზე მოქალაქეთა უწყვეტი რიგებია. ტაძარი დღე-ღამის განმავლობაში ღიაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახანგრძლივებული ვადით მუშაობს.

