გარდაიცვალა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის (კიევის საპატრიარქო) პატრიარქი ფილარეტი

გარდაიცვალა, პატრიარქი ფილარეტი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა უკრაინის ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას (კიევის საპატრიარქო) და იბრძოდა უკრაინის ეკლესიის მოსკოვისგან დამოუკიდებლობისთვის, ის 97 წლის იყო. ინფორმაცია უკრაინის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, დღეს 20 მარტს გაავრცელა.
"უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამძღვარი და კიევის მიტროპოლია ღრმა მწუხარებით აცნობებს სრულიად უკრაინულ სამწყსოს, რომ 2026 წლის 20 მარტს, ქრონიკული დაავადებების გამწვავების შედეგად, სიცოცხლის 98-ე, მონაზვნობის 77-ე და იერარქიული თანამდებობის 65-ე წელს, მისი უწმინდესობა პატრიარქი ფილარეტი გარდაიცვალა“, - ნათქვამია მიმართვაში.
უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის წინამძღვარმა, მიტროპოლიტმა ეპიფანემ, "სამძიმარი გამოუცხადა პატრიარქის ოჯახსა და ახლობლებს, რომელსაც მისი სიტყვებით, განსაკუთრებული ადგილი ეკავა როგორც უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ასევე მთელი უკრაინის თანამედროვე ისტორიაში".
უკრაინის დამოუკიდებელ მართლმადიდებელ ეკლესიაში (ПЦУ) აცხადებენ, რომ საზოგადოებას მიაწვდიან ინფორმაციას პატრიარქ ფილარეტის დაკრძალვის ღონისძიებებთან დაკავშირებით.
9 მარტს უკრაინის დამოუკიდებელმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მრევლს პატრიარქ ფილარეტის ჯანმრთელობისთვის ლოცვისკენ მოუწოდა, როცა გაავრცელა ცნობა მისი ჰოსპიტალიზაციის შესახებ.
პატრიარქი ფილარეტი (ერისკაცობაში მიხაილო დენისენკო) 1929 წლის 23 იანვარს დაიბადა. 1995 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული ის ხელმძღვანელობდა უკრაინის მართლმადიდებლურ ეკლესიას (კიევის საპატრიარქო). 2018 წლის დეკემბერში, უკრაინის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ, რომელმაც მსოფლიო პატრიარქისგან ტომოსი მიიღო, ფილარეტი თავის საპატიო პატრიარქად დაასახელა.
ფილარეტმა უკრაინის ეკლესიისთვის ფართო ავტონომია მოიპოვა - დაარსდა უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესია და თავად გახდა კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი. თუმცა, ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქოს შემადგენლობაში დარჩა. 1991 წელს უკრაინის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია გაიხლიჩა. ფილარეტი, რომელიც ეკლესიის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისგან სრულ დამოუკიდებლობას (ავტოკეფალიას) ემხრობოდა, მოსკოვთან ერთიანობის მომხრეებმა თანამდებობიდან გადააყენეს. მან და მისმა მომხრეებმა ახალი ეკლესია დააარსეს, უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესია (კიევის საპატრიარქო). 1995 წლიდან მას პატრიარქის რანგში ფილარეტი ხელძღვანელობდა. თავის მხრივ, რუსეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ იგი ეკლესიიდან განკვეთა და ანათემას გადასცა.
2013-14 წლებში ევრომაიდანის მომიტინგეებს მხარი დაუჭირა და საჯაროდ დაგმო რუსეთის ქმედებები - ყირიმის ანექსია და დონბასში ომის დაწყება.
2018 წელს კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ბართლომეოსმა უკრაინის ეკლესიას ავტოკეფალია მიანიჭა. თუმცა ეს გადაწყყვეტილება არ გავრელებულა უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიაზე (УПЦ) (კიევის საპატრიარქო) არამედ გავრცელდა უკრაინის დამოუკიდებელ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე (ПЦУ) რომლის შემადგენლობაშიც შევიდა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიაც (კიევის საპატრიარქო)
ფილარეტი არ აირჩიეს ახალი ეკლესიის წინამძღვრად - წინამძღვარი გახდა ეპიფანე. პატრიარქმა ფილარეტმა უარყო ეს გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესია არსებობას გააგრძელებდა. მიუხედავად იურიდიულად, მისი ლიკვიდაციისა.
ფორუმი