Politico: კრემლმა აშშ-ს გარიგება შესთავაზა ირანთან სადაზვერვო მონაცემების გაცვლის საკითხზე

მოსკოვმა აშშ-ს შესთავაზა გარიგება, რომლის თანახმადაც კრემლი შეწყვეტს ირანისთვის სადაზვერვო მონაცემების გაზიარებას - მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ის სამხედრო ობიექტების ზუსტი კოორდინატების - თუ ვაშინგტონი შეაჩერებს უკრაინის მომარაგებას რუსეთის შესახებ სადაზვერვო ცნობებით. ამ ინფორმაციას ორ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს გამოცემა Politico.
გამოცემა წერს, რომ ეს პირები იცნობენ აშშ-რუსეთის მოლაპარაკებებს. მათი თქმით, ამ შეთავაზებით რუსეთის წარმომადგენელმა, კირილ დმიტრიევმა მიმართა ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, სტივ უიტკოფთს და ჯარედ კუშნერს, გასულ კვირაში მაიამიში გამართულ შეხვედრაზე.
წყაროთა თქმით, აშშ-მა ეს წინადადება უარყო.
თუმცა, გამოცემა აღნიშნავს, რომ ასეთი წინადადების არსებობაც კი შეშფოთებას იწვევს ევროპელ დიპლომატებში, რომლებიც შიშობენ, რომ მოსკოვს უთანხმოების გამოწვევა სურს ევროპასა და აშშ-ის შორის, ამ, ისედაც დაძაბულ მომენტში ტრანსატლანტიკური კავშირებისთვის.
Politico წერს, რომ თეთრმა სახლმა ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა. კომენტარის შესახებ თხოვნას არ უპასუხა არც ვაშინგტონში რუსეთის საელჩომ.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, Politico-ის მიერ გამოქვეყნებულ მასალას პარასკევს საღამოს გამოეხმაურა კირილ დმიტრიევი - მისი თქმით, სადაზვერვო მონაცემების შესახებ ცნობა არ შეესაბამება სინამდვილეს. "ფეიკი" - წერს დმიტრიევი პლატფორმაზე Х.
გამოცემა Wall Street Journal-ი წყაროებზე დაყრდნობით მანამდე წერდა, რომ რუსეთი აფართოებს სადაზვერვო მასალების გაცვლას და სამხედრო თანამშრომლობას ირანთან - მას აწვდის თანამგზავრის სურათებს, ასევე დრონების დახვეწილ ტექნოლოგიებს, რათა თეირანმა რეგიონში ამერიკის ბაზებზე შესძლოს დარტყმების განხორციელება. რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი, დმიტრი პესკოვი, ამ პუბლიკაციის პასუხად ლაპარაკობდა ყალბი ინფორმაციის სიუხვეზე.
მარტში, კიდევ უფრო ადრე გამოცემა The Washington Post-ი წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ რუსეთის მხარდაჭერა ირანს დაეხმარა იერიშების მიტანაში ამერიკის სარადარო სისტემებზე, ახლო აღმოსავლეთში.
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ 17 მარტს, ლონდონში, პარლამენტში გამოსვლისას გაკეთებული განცხადებით, კიევს აქვს "მკაფიო დამადასტურებელი მასალები, რომ 'შაჰედის' ტიპის ირანის დრონები - რომლებსაც ახლო აღმოსავლეთში იყენებენ - რუსულ კომპონენტებს შეიცავს".
აშშ-ის სადაზვერვო სამსახურებმა უარი თქვეს საჯარო განცხადების გაკეთებაზე, რუსეთის მიერ ირანისთვის დარტყმების განხორციელების მიზნით ინფორმაციის გადაცემის საკითხზე. აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი აღნიშნავდა, რომ არ ფლობს მასალებს რუსეთის მიერ ირანის მხარდაჭერის თაობაზე.
ფორუმი