რუსეთის დარტყმის შედეგად უსინათლოდ დარჩა ჩერნიგოვის ოლქი და კიევის ოლქის ქალაქი სლავუტიჩი

21 მარტს დილით რუსეთის ჯარებმა იერიში მიიტანეს ჩერნიგოვის ოლქის ნიჟინის რაიონში მდებარე ენერგობიექტებზე. ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსის, ვიაჩესლავ ჩაუსის თქმით, თითქმის მთელი რეგიონი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა.
ჩერნიგოვის საქალაქო საბჭოს პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ საოლქო ცენტრი მთლიანად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. „ჩერნიჰივობლენერგომ“ განაცხადა, რომ ნეჟინის, პრილუკისა და ჩერნიგოვის რაიონებში 430 000 აბონენტი დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე. „უკრაინის რკინიგზამ“ განაცხადა, რომ ჩერნიგოვის ოლქში ელექტროენერგიის გათიშვის გამო რამდენიმე მატარებელი შეფერხდა.
კიევის ოლქში სლავუტიჩის მერმა, იური ფომიჩევმა, თქვა, რომ ქალაქი მთლიანად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები ენერგიის სარეზერვო წყაროებზე გადაერთო.
„ქალაქის ელექტრომომარაგება შეწყდა. სიცოცხლის შენარჩუნების ყველა სისტემა სარეზერვო ენერგიის წყაროებზე გადაერთო. გათბობა და წყალი ხელმისაწვდომია“, დაწერა სახელმწიფო მოხელემ თავის ტელეგრამის არხზე. მისი თქმით, ინციდენტის მიზეზია ქალაქის გარეთ მდებარე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტის დაზიანება.
კიევის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, მიკოლა კალაშნიკის თქმით, ქალაქში თითქმის 21 000 მცხოვრები ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა.
უკრაინის არმიის საჰაერო ძალების ცნობით, 20-21 მარტის ღამით რუსეთის ძალებმა უკრაინას 154 მოიერიშე დრონით შეუტიეს, რომელთაგან დაახლოებით 90 იყო „შაჰედის“ ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი. სამხედროების ცნობით, ოთხ ადგილზე დაფიქსირდა ხუთი მოიერიშე დრონის მიზანში მოხვედრა. რუსეთის ჯარები რეგულარულად ესხმიან თავს უკრაინის ქალაქებსა და ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ენერგეტიკის ობიექტებს უკრაინის ყველა რეგიონში. უკრაინის ხელისუფლება და საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ დარტყმებს სამხედრო დანაშაულებად აფასებენ. რუსული მხარე აცხადებს, რომ ის მხოლოდ სამხედრო სამიზნეებს ესხმის თავს.
