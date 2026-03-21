Bloomberg: ჰორმუზის სრუტეში "გემმა ზომბიმ" გაიარა

გემმა უცნობი ტვირთით, რომელმაც თავი გაასაღა ჩამოწერილ აირმზიდ Jamal-ად, გაიარა ჰორმუზის სრუტეში, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი, ფაქტობრივად, ჩაკეტილია ირანის მიერ. ამის შესახებ Bloomberg-ი იტყობინება გემების თვალთვალის სისტემების მონაცემებზე დაყრდნობით.
გემი 13 მარტს გამოჩნდა ომანის ყურეში, შემდეგ რადარიდან გაქრა და მხოლოდ 20 მარტს ჩართო ხელახლა სიგნალი სპარსეთის ყურეში, სრუტის გავლის შემდეგ. ბოლო სიგნალი ირანის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროსთან დაფიქსირდა.
ოფიციალური ინფორმაციით, ნამდვილი Jamal დიდი ხანია ჩამოწერილია და ინდოეთის გემთსაშენ ქარხანაში იმყოფება დემონტაჟისთვის. Bloomberg-ი აირმზიდს „გემი ზომბი“ უწოდებს - ის ჩამოწერილი აირმზიდის იდენტიფიკაციას იყენებდა. ასეთი სქემები ადრეც გამოიყენებოდა სანქცირებული ნავთობით ვაჭრობისთვის, მაგრამ ეს ჰორმუზის სრუტეში პირველი ცნობილი შემთხვევაა.
Marinetraffic-ის ცნობით, Jamal-ი იაპონიის დროშის ქვეშ დაცურავს. Reuters-ის თანახმად, აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იაპონიის პრემიერ-მინისტრ სანაე ტაკაიჩისთან პირველი შეხვედრის დროს იაპონიისგან დახმარების მოთხოვნას აპირებდა.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, აბას არაყჩიმ, იაპონიის სააგენტო Kyodo News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ტოკიოსთან კონსულტაციების შემდეგ თეირანი მზადაა, იაპონიასთან დაკავშირებულ გემებს ჰორმუზის სრუტეში გავლის უფლება მისცეს. იაპონიამ არაყჩის განცხადებებზე კომენტარი არ გააკეთა.
თეირანმა ირანის წინააღმდეგ ისრაელისა და აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის ფონზე ჩაკეტა ჰორმუზის სრუტე.
ჰორმუზის სრუტეში გაიარა სულ მცირე ერთმა ტანკერმა, რომელმაც ირანის ხელისუფლებას 2 მილიონი დოლარი გადაუხადა. თეირანმა კუნძულ ლარაკის მახლობლად „უსაფრთხო დერეფნის“ შექმნის შესახებ განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ვიზუალურად ახდენს გემების დადგენას და გავლის ნებართვას აძლევს მათ.
ეს მარშრუტი სულ მცირე ცხრა გემმა გამოიყენა, მაგრამ ცნობილია, რომ მხოლოდ ერთმა გადაიხადა გავლის საფასური. დანარჩენებმა დიპლომატიური შეთანხმებების შემდეგ შეძლეს გავლა. რამდენიმე ქვეყანა უკვე აწარმოებს თეირანთან მოლაპარაკებებს ტრანზიტის შესახებ.
თავის მხრივ, შეერთებული შტატები სამხედრო ზეწოლის გაზრდაზე ფიქრობს. „The Wall Street Journal“-ის ცნობით, 31-ე საზღვაო საექსპედიციო რაზმი, რომელიც 2000-ზე მეტ სამხედროს მოიცავს ავიამზიდ „Tripoli“-ზე, რეგიონისკენ მიემართება და ერთ-ერთი შესაძლო მიზანი შეიძლება იყოს კუნძულ ხარქის დაკავება, რომლის გავლითაც ხორციელდება ირანული ნავთობის ექსპორტის დაახლოებით 90%.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ადრე განაცხადა, რომ აშშ-მა ხარქის ნავთობის ინფრასტრუქტურა დაინდო და არ გაანადგურა, მაგრამ გააფრთხილა თეირანი შესაძლო ახალი დარტყმების შესახებ.
