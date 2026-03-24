უკრაინაში მსხვერპლია რუსეთის მორიგი კომბინირებული შეტევის შედეგად

ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ივან ფედოროვის ცნობით, გასული ღამის განმავლობაში განხორციელებული კომბინირებული შეტევის შედეგად ქალაქ ზაპოროჟიეში სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა.
ფედოროვის ტელეგრამ-არხზე 24 მარტს გამთენიისას გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაზიანებულია ექვსი მრავალბინიანი და ორი კერძო სახლი, არასაცხოვრებელი შენობები და სამრეწველო ობიექტი.
სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა პოლტავაში. ადგილობრივი სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ვიტალი დიაკივნიჩის ინფორმაციით, დაზიანებულია სახლები და სასტუმრო.
რუსული რაკეტებითა და დრონებით შეტევის გამო საჰაერო განგაში გამოცხადებული იყო უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევში.
პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მოსახლეობა 23 მარტს საღამოს გააფრთხილა, რომ რუსეთისგან მოსალოდნელია მორიგი მასირებული შეტევა.
უკრაინელებისადმი ვიდეომიმართვისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთი ღამისთვის ამზადებს მასირებულ დარტყმას და მოქალაქეებს მოუწოდა საჰაერო განგაში უყურადღებოდ არ დატოვონ და თავს გაუფრთხილდნენ.
ფორუმი