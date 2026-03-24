ლვოვის ცენტრზე დარტყმა განხორციელდა, დაზიანებულია იუნესკოს ობიექტი

უკრაინის ქალაქ ლვოვზე რუსეთის დარტყმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 13 ადამიანამდე გაიზარდა - იუწყება ქალაქის მეთაური, ანდრი სადოვი. მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყებოდა მძიმედ დაჭრილი ორი პირის შესახებ.
რუსეთის დრონებმა ლვოვზე დარტყმა სამშაბათს, დღისით მიიტანეს. ერთ-ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ქალაქის ცენტრში მოხვდა შენობას, რომელიც მდებარეობს ტაძართან ახლოს.
იუწყებოდნენ, რომ შესაძლოა დაზიანდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტი. მოგვიანებით ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, მაქსიმ კოზიცკიმ დააზუსტა, რომ დაზიანება მიიღო სახელმწიფო მნიშვნელობის არქიტექტურულმა ძეგლმა - ბერნარდინელთა მონასტრების კომპლექსმა. ის მდებარეობს ლვოვის ისტორიულ ცენტრში, დაზიანების ხარისხის დასადგენად სპეციალისტები მუშაობენ.
გამოცემა rbc წერს, რომ ლვოვში დრონები მოხვდა საცხოვრებელ სახლებს.
სამშაბათს თავდასხმები განხორციელდა უკრაინის დასავლეთის სხვა ოლქებზეც.
