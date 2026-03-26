Reuters: კრემლმა ანექსირებულ ოლქებზე სამჯერ მეტი თანხა დახარჯა, ვიდრე რუსეთის 20 რეგიონზე ერთად

2024 წლიდან 2026 წლამდე რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქების ანექსირებულ ტერიტორიებზე ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის თითქმის 12 მილიარდი დოლარი გამოყო. Reuters-ის ცნობით, ეს თითქმის სამჯერ მეტია, ვიდრე მსგავსი პრიორიტეტული ეროვნული განვითარების პროექტების ფარგლებში 20 ერთად აღებული სხვა რეგიონისთვის გამოყოფილი დაფინანსება.
სააგენტოს ცნობით, კრემლმა რკინიგზის ქსელის მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობაზე დაახლოებით 425 მილიონი დოლარი დახარჯა. 2022 წლიდან 2025 წლამდე ოთხ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასევე მათ მიმდებარე რუსეთის რეგიონებში, 2500 კილომეტრზე მეტი რკინიგზა და საავტომობილო გზა შეკეთდა ან მოდერნიზებულ იქნა.
კერძოდ, ასობით მილიარდი რუბლი დაიხარჯა „ნოვოროსიის“ ფედერალური გზატკეცილის მშენებლობაზე, რომელიც, სახელმწიფო შესყიდვების დოკუმენტების თანახმად, ყირიმის ხიდთან ერთად აზოვის ზღვის გარშემო სატრანსპორტო რგოლის ნაწილი უნდა იყოს. მხოლოდ თავად გზატკეცილის მშენებლობისთვის გამოცხადდა მინიმუმ 20 ტენდერი, რომელთა ღირებულება 214 მილიონ დოლარს აჭარბებს. ტრანსპორტის სამინისტრომ მოგვიანებით გამოაცხადა დამატებით 123 მილიონი დოლარის გამოყოფის შესახებ.
რუსეთის ხელისუფლება ასევე აშენებს ახალ, მსხვილ შემოვლით გზას მარიუპოლის გარშემო. ასევე აფართოებენ და აღრმავებენ მარიუპოლისა და ბერდიანსკის პორტებს აზოვის ზღვაზე, რათა უფრო დიდ გემებს მოემსახურონ. ამ მიზნით გამოცხადებულია 13 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ტენდერები.
2022 წლის სექტემბერში ლუგანსკის, დონეცკის, ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქების ტერიტორიებზე, რომლებიც ნაწილობრივ რუსეთის არმიის კონტროლის ქვეშაა, ე.წ. შეერთების პროცედურები ჩატარდა. პუტინმა ხელი მოაწერა დოკუმენტებს, რომლებითაც ისინი რუსეთის ფედერაციაში მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვი ჯერ სრულად არცერთ ერგიონს არ აკონტროლებს. საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს ამ ტერიტორიების ანექსიას.
