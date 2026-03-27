პროკურატურამ ერთი კაცი დააკავა რუსთავი 2-ის ჟურნალისტებისთვის მუშაობისას ხელის შეშლის ბრალდებით

მოკლედ

  • პროკურატურამ დააკავა კაცი, რომელმაც გამოძიების ვერსიით თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში 26 მარტს ხელი შეუშალა რუსთავი 2-ის ჟურნალისტსა და ოპერატორს და ძალადობის მუქარით აიძულა სატელევიზიო სიუჟეტის მომზადება.
  • რუსთავი 2-ის ჟურნალისტები კახეთში ოჯახში ძალადობის ამბის შესახებ ამზადებდნენ მასალას - ეს იყო ისტორია ფეხმძიმე ქალზე, რომელიც ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად ცდილობდა მოძალადე ქმრისგან გაქცევას.
  • ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდებით დაკავებული კაცი არის ნათესავი ცოლზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული კაცის.

"დაკავებულს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ჩადენილი ძალადობის მუქარით) წარედგინება, რაც სასჯელის სახედ ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს" - წერია პროკურატურის გავრცელებულ პრესრელიზში.

სიუჟეტი, რომლის გადაღების დროსაც ჟურნალისტები თავდასხმის ობიექტები გახდნენ, რუსთავი ორმა 26 მარტს გამოაქვეყნა. მოძალადე, რომელზეც ამ სიუჟეტში იყო საუბარი, პოლიციამ მისი ცოლის მიმართვიდან მალევე, ცხელ კვალზე დააკავა. მას 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

პროკურატურამ ჟურნალისტებზე თავდასხმის ბრალდებით კაცის დაკავების შესახებ ინფორმაცია 27 მარტს გაავრცელა.

საგამოძიებო უწყებებში ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ათობით საქმეა წარმოებაში - მათი დიდი ნაწილის შემთხვევაში უფლებადამცველი ორგანიზაციები გაჭიანურებულ გამოძიებაზე საუბრობენ. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როცა გამოძიება ჟურნალისტებზე თავდამსხმელებს პოულობენ, მათთვის შესაძლებლებს შორის შედარებით მსუბუქი სასჯელი გამოიყენება.


