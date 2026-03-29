ირანმა ჰორმუზის სრუტეში პაკისტანის 20 გემს დართო გავლის ნება

ეს ინფორმაცია პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ისჰაკ დარმა თავის ირანელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ გააკეთა.
განცხადების თანახმად, ამ გემებიდან ორს სრუტეში გავლის ნებას დართავენ ყოველდღიურად. დარმა ამას მშვიდობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. გასულ კვირას, აშშ-ის წყაროების თანახმად, თეირანმა უკვე დაუშვა ათი ნავთობტანკერის გავლის ნება ჰორმუზის სრუტეში, მათ შორის პაკისტანის დროშით მცურავი გემებისა.
პაკისტანი ირანის კონფლიქტში დიპლომატიური შუამავლობის განხორციელებას ცდილობს. 29 მარტს საუდის არაბეთის, თურქეთისა და ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრები ისლამაბადში გაემგზავრებიან ესკალაციის შემცირების საკითხის განსახილველად.
აშშ-ის პრეზიდენტმა კიდევ 10 დღით გადადო ირანის ელექტროსადგურებზე დარტყმა 26 მარტს. ტრამპმა სოციალურ ქსელ Truth Social-ში თავის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ „ირანის მთავრობის თხოვნით“ ელექტროსადგურების „დანგრევის პერიოდს“ აჩერებს აღმოსავლეთის დროით 6 აპრილის საღამოს რვა საათამდე.
მანამდე 22 მარტს დონალდ ტრამპი ირანს ელექტროსადგურების განადგურებით დაემუქრა, თუ 48 საათის განმავლობაში თეირანი ჰორმუზის სრუტეს სრულად არ გახსნიდა.
