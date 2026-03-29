ირანის უზენაეს ლიდერად არჩეული აიათოლა ერაყის ხალხსა და რელიგიურ ხელმძღვანელობას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის

პლაკატი მოჯთაბა ხამენეის გამოსახულებით პარიზში დემონსტრაციაზე, რომელიც მიმართული იყო ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ის და ისრაელის ერთობლივი დარტყმებით გამოწვეული ომისა, და რასიზმის, ფაშიზმისა და სახელმწიფო ძალადობის წინააღმდეგ. 13 მარტი, 2026 წელი
ირანის უზენაესმა მეთაურმა, აიათოლა მოჯთაბა ხამენეიმ, ერაყის ხალხსა და რელიგიურ ლიდერებს მადლობა გადაუხადა.

აშშ-ის და ისრაელის ავიაციის თავდასხმის დროს მოკლული წინა უზენაესი ლიდერის ვაჟმა, "აგრესიის წინაშე" ირანის მხარდაჭერისთვის გადაუხადა მადლობა მეზობელი ქვეყანას, მის ხალხს და რელიგიურ მეთაურებს.


ირანის სახელმწიფო მედიის მიერ კვირის მიერ გავრცელებულ ცნობაში არ არის ნათქვამი და დაზუსტებული, რა ფორმით გაიგზავნა შეტყობინება.

მოჯთაბა ხამენეი საჯარო არ გამოჩენილა უზენაეს ხელმძღვანელად არჩევის შემდეგ. მან მხოლოდ რამდენიმე წერილობითი განცხადება გაავრცელა მას მერე. არ არის ცნობილი მისი ადგილსამყოფელი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

