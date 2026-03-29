ნეთანიაჰუმ სამხრეთ ლიბანში უსაფრთხოების ბუფერული ზონის გაფართოების განკარგულება გასცა

„ახლახან გავეცი განკარგულება არსებული უსაფრთხოების ბუფერული ზონის შემდგომი გაფართოების შესახებ. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, ძირეულად შევცვალოთ ვითარება ჩრდილოეთში“, - განაცხადა ნეთანიაჰუმ “ჩრდილოეთის სარდლობის” ვიდეო-განცხადებაში.
მისი თქმით, გადაწყვეტილების მიზანია ისრაელის უსაფრთხოების განმტკიცება ჩრდილოეთ საზღვრის გასწვრივ, ისრაელის ჩრდილოეთ საზღვრის გასწვრივ მიმდინარე დაძაბულობის ფონზე, სადაც საზღვრისპირა საომარი მოქმედებები უფრო ფართო რეგიონული ესკალაციის შიშს იწვევს.
ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ომის დაწყებიდან 1,238 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 124 ბავშვი.
სამინისტროსცნობით, დაღუპულთა შორის ასევე არიან 52 სამედიცინო მუშაკი და მაშველი, ხოლო 3,543 ადამიანი დაშავდა.
იგივე წყაროს ცნობით, დაღუპულთა შორის სამი ჟურნალისტი იყო, მათ შორის ჰეზბოლას ტელეარხ "ალ-მანარის" ცნობილი კორესპონდენტი, რომელიც 28 მარტს ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში დაიღუპა.
ლიბანის არმიამ განაცხადა, რომ მისი შვიდი ჯარისკაცი დაიღუპა.
"ჰეზბოლას" თავისი დანაკარგების შესახებ ინფორმაცია არ გაუვრცელებია.
