ამერიკელმა სამხედროებმა ირანში ჩამოგდებული აშშ-ის F-15-ის ეკიპაჟის მეორე წევრი გადაარჩინეს

5 აპრილის აშშ-ის სამხედრო მოსამსახურეებმა ირანში ჩამოგდებული F-15 გამანადგურებლის ეკიპაჟის მეორე წევრი გადაარჩინეს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth Social-ში დაწერა, რომ ჯარისკაცი „დაჭრილია, მაგრამ კარგად იქნება“.
ავიაგამანადგურებელი F-15E Strike Eagle ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ 3 აპრილს ჩამოაგდო. ის ხუთკვირიანი კონფლიქტის დროს ირანის თავზე დაკარგული პირველი ამერიკული თვითმფრინავი გახდა. ეკიპაჟის პირველი წევრი დაზიანებული თვითმფრინავიდან კატაპულტირებიდან რამდენიმე საათში გადაარჩინეს.
ეკიპაჟის მეორე წევრი, შეიარაღების სფეროს ოფიცერი, გადაარჩინეს რთული, მრავალშრიანი სამაშველო ოპერაციის დროს, რომელშიც მონაწილეობდნენ აშშ-ის სპეციალური ოპერაციების ძალები და სხვა სამხედრო ქვედანაყოფები.
აშშ-ის ოფიციალური პირებისა და Fox News-ის მიერ მოყვანილი რეგიონული წყაროების ცნობით, როგორც გადარჩენილმა პილოტმა, ასევე სამაშველო ჯგუფმა უკვე უსაფრთხოდ დატოვეს ირანი.
ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსიც ყოველ ღონეს ხმარობდა ამერიკელი ჯარისკაცის ადგილსამყოფლის დასადგენად. ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდეს, მონაწილეობა მიეღო ძებნაში და ჯილდო დააწესეს.
როგორც „Axios“ იუწყება წყაროებზე დაყრდნობით, ოფიცერი კატაპულტირების შემდეგ დაიჭრა, თუმცა სიარული მაინც შეძლო და ერთ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში იმალებოდა მთებში.
