დაღესტანში მძიმე ვითარებაა წყალდიდობის გამო

თვითმხილველების თქმით, შენობის საძირკველმა თანდათან დაბლა ჩაიწია, რის შემდეგაც სახლი ჩამოინგრა.
მეზობელი შენობების მაცხოვრებლები ევაკუირებული არიან, რადგან ნიადაგი კვლავაც იშლება, რის გამოც კიდევ სამი მაღალსართულიანი შენობა ჩამონგრევის საფრთხე არსებობს. წინასწარი ინფორმაციით, ჩამონგრეული შენობის ყველა მაცხოვრებელი ევაკუირებულია.
მახაჩყალაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ძლიერმა წვიმებმა ასევე ქუჩები დატბორა დერბენტსა და მახაჩყალაში, ასევე ბაზარი ხასავიურტში.
ეს რეგიონში მეორე მასშტაბური წყალდიდობაა ერთი კვირის განმავლობაში. მარტის ბოლოს დაღესტანში წყალდიდობის შედეგად დაიტბორა 800-ზე მეტი სახლი, ხოლო 132 სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა.
დაღესტნის ყარაბუდახკენტის რაიონში 30-ზე მეტმა ადამიანმა ითხოვა სამედიცინო დახმარება მოწამვლის სიმპტომების გამო. კასპიისკის საგამოძიებო კომიტეტი ინციდენტის მიზეზს იძიებს. ვარაუდობენ, რომ ხალხი სასმელი წყლით დაავადდა. წყალდიდობის გამო ამ რაიონში 30 მარტიდან მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა.
2-დან 4 აპრილამდე 21 პაციენტი, მათ შორის 14 ბავშვი, მოათავსეს საავადმყოფოში ნაწლავური ინფექციით. ამის შესახებ რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა. სამინისტრომ აღნიშნა, რომ პაციენტებმა ჭურჭლის გასარეცხად აუდუღებელი წყალი გამოიყენეს. წყალდიდობის შემდეგ „როსპოტრებნადზორმა“ (მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა) დაზარალებულ რაიონებში A ჰეპატიტის სასწრაფო ვაქცინაცია გამოაცხადა.
სუფთა სასმელი წყლის დეფიციტის გამო დაღესტანს მარაგი მიეწოდება, მათ შორის მეზობელი რესპუბლიკებიდან: ადრე ინგუშეთიდან 44000 ლიტრი მიეწოდა. ადგილებზე ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებაში მონაწილეობენ მაშველები და პოლიცია.
ფორუმი