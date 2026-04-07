აშშ-ირანის შორის შუამავლობის მცდელობები პაკისტანის მეშვეობით გრძელდება - წყაროები

აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ხელშეწყობის მცდელობები გრძელდება, განუცხადა 7 აპრილს Reuters-ს ორმა პაკისტანელმა წყარომ, რომელიც ინფორმირებულია აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებების ხელშეწყობის მცდელობების შესახებ.
ამის ფონზე აშშ-ის დარტყმები ირანზე გაძლიერდა და ახლოვდება აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მუქარის ვადა.
ერთ-ერთმა წყარომ, უსაფრთხოების სფეროს მაღალი რანგის პირმა, განაცხადა, რომ ირანის მიერ ღამით განხორციელებული დარტყმები საუდის არაბეთის სამრეწველო ობიექტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ამერიკულ ფირმებთან, მოლაპარაკებების ჩაშლის საფრთხეს უქმნის.
თუ საუდის არაბეთი შურისძიებას დააპირებს, მოლაპარაკებები დასრულდება, განაცხადა წყარომ და დასძინა, რომ ამან შეიძლება პაკისტანი კონფლიქტში ჩაითრიოს ერ-რიადთან დადებული თავდაცვის პაქტის გამო, რომელიც ორივე ქვეყანას ავალდებულებს, ომის შემთხვევაში ერთმანეთს დაეხმარონ.
მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებული მეორე წყაროს თქმით, ირანი „თხელ ყინულზე დადის“ და რომ მომდევნო სამი-ოთხი საათი კრიტიკული იყო დიალოგის მომავლისთვის.
პაკისტანი ორივე მხარის მიერ გაზიარებული წინადადებების მთავარი შუამავალი იყო, მაგრამ კომპრომისის ნიშნები არ ჩანს.
მან დასძინა, რომ ისლამაბადი თეირანს წინასწარი პირობების გარეშე მოლაპარაკებებში ჩართვისკენ მოუწოდებს.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ირანსა და აშშ-ს შორის მედიატორების მეშვეობით შეტყობინებების გაცვლა კვლავ მიმდინარეობს.
ირანის მაღალი რანგის წყარომ განაცხადა, რომ თეირანმა უარყო დროებითი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებები დამოკიდებული იქნება აშშ-ისრაელის დარტყმების შეწყვეტასა და ზარალის ანაზღაურებაზე.
პაკისტანს სურს თავიდან აიცილოს ომში ჩათრევა, რასაც შეიძლება ქაოსი მოჰყვეს ირანთან მისი საერთო დასავლეთ საზღვარზე და უკმაყოფილება გამოიწვიოს მის მრავალრიცხოვან შიიტ მოსახლეობაში, რომელიც ირანის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეორეა.
