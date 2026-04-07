პაკისტანმა აშშ-სა და ირანს ორკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდა

პაკისტანის პრემიერმინისტრმა შაჰბაზ შარიფმა, რომლის ქვეყანა ბოლო დღეებში აშშ-სა და ირანს შორის შუამავლობს, მოუწოდა მეომარ მხარეებს, დათანხმდნენ ორკვირიან ცეცხლის შეწყვეტას, როგორც მან ხაზგასმით აღნიშნა, „რათა დიპლომატიას მიეცეს ომის საბოლოოდ დასრულების შესაძლებლობა“.
ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბადრ აბდელატიმ პაკისტანელ კოლეგასთან, იშაკ დართან, განიხილა აშშ-სა და ირანს შორის საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის მიზნით „გაგების“ მიღწევის ერთობლივი ძალისხმევა, ნათქვამია ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში.
სოციალურ მედია პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ კომენტარში შარიფმა ასევე სთხოვა აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, ორი კვირით გაეხანგრძლივებინა ვადა, რომელიც მან ირანს მისცა მისი მოთხოვნების შესასრულებლად. პაკისტანის პრემიერმინისტრმა მოუწოდა ირანს, გახსნას ჰორმუზის სრუტე.
თეთრი სახლის პრესსამსახურმა უკვე განაცხადა, რომ „პრეზიდენტი ტრამპი ინფორმირებულია წინადადების შესახებ და პასუხი მოჰყვება“.
ადრე დონალდ ტრამპმა ირანს ვადა დაუწესა, რომელიც იწურება ვაშინგტონის დროით 7 აპრილს, 8:00 საათზე. როგორც ტრამპმა თქვა, „მთელი ცივილიზაცია დღეს ღამით მოკვდება“, თუ ირანი ვერ მიაღწევს შეთანხმებას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნაზე. აშშ-ის პრეზიდენტმა დასძინა, რომ „მის მიერ დადგენილ ვადამდე შეიძლება რაღაც რევოლუციური და ლამაზი მოხდეს“.
ირანმა განაცხადა, რომ მზად არის ნებისმიერი ვითარებისთვის. ირანის ვიცეპრეზიდენტმა მოჰამედ რეზა არეფმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა მზადაა „ყველა სცენარისთვის“. „ჩვენი მზადყოფნისა და დაზვერვის მიღმა არანაირი საფრთხე არ არსებობს“, - დასძინა მან.
სიტუაციასთან დაკავშირებულ წყაროებზე დაყრდნობით, CNN-მა სამშაბათს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კვლავ განიხილავენ ირანთან შუამავლების მეშვეობით გარკვეული შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობას, სანამ ამერიკის პრეზიდენტის ულტიმატუმი ამოიწურება.
თუმცა, CNN-ის ცნობით, შუადღის მდგომარეობით, მოლაპარაკებებში სიტუაცია გაურკვეველი რჩებოდა. ამასთან დაკავშირებით, Wall Street Journal-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანმა შეაჩერა პირდაპირი დიპლომატია, ხოლო New York Times-მა დაწერა, რომ ირანმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებებიც კი შეაჩერა.
წყაროებმა CNN-ს განუცხადეს, რომ შეერთებული შტატები აგრძელებს დიპლომატიური გადაწყვეტის ძიებას და სიტუაცია კვლავ არასტაბილურია.
თეთრი სახლის პრესმდივანმა კეროლაინ ლევიტმა სამშაბათს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ „მხოლოდ პრეზიდენტმა ტრამპმა იცის, რა ხდება და რას გააკეთებს“.
7 აპრილს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკულმა და ისრაელურმა საჰაერო დარტყმებმა ირანის მასშტაბით მრავალ სამიზნეს დაარტყა, მათ შორის ხარქის კუნძულის ინფრასტრუქტურას, რომელიც ქვეყნის ნავთობის ექსპორტის მთავარ ცენტრად ითვლება.
სპარსეთის ყურის ქვეყნებმა სამშაბათის განმავლობაში მათ ტერიტორიაზე ირანის ახალი თავდასხმების შესახებ განაცხადეს. საღამოს, აფეთქებები ისმოდა კატარის დედაქალაქ დოჰაში.
მანამდე, არაბთა გაერთიანებული საემიროების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა საჰაერო თავდაცვის სისტემების განლაგების შესახებ რაკეტებისა და დრონების საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად. კერძოდ, მან მოიხსენია „ინციდენტი“, რომელიც ირანის მიერ წარმოებული ბალისტიკური რაკეტის მიერ შარჯის საამიროში ტელეკომუნიკაციების კომპანიის ოფისის შენობას დაეცა. დაშავდა ორი პაკისტანელი მოქალაქე.
საუდის არაბეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში ოთხი დრონი გადაიტაცა და გაანადგურა.
მანამდე, დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ირანის უახლესი წინადადებები „სერიოზულია“, მაგრამ „არასაკმარისი“ ქვეყნის წინააღმდეგ აშშ-ის კამპანიის შესაჩერებლად. ტრამპმა ირანის ბირთვული იარაღის შეძენის თავიდან აცილება ირანის წინააღმდეგ თებერვლის ბოლოს ისრაელთან ერთად დაწყებული სამხედრო ოპერაციის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დაასახელა.
თუ ირანი არ შეასრულებს მოთხოვნას, ტრამპმა დაემუქრა შემდგომი ძლიერი დარტყმებით, მათ შორის ელექტროსადგურებისა და სხვა ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ.
