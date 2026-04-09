მთავრობის წევრების მისვლამდე 9 აპრილის მემორიალთან პოლიცია გამოჩნდა

პოლიცია ცდილობს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია აქციის მონაწილეებისგან გაათავისუფლოს და არ მისცეს მათ პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა. დემონსტრანტების ნაწილი პოლიციამ შემაღლებული ადგილებიდან იძულებით ჩამოიყვანა.
„ესენი არიან ადამიანები [9 აპრილს დაღუპულები], რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლე გაწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ამას. ეს არის დამოუკიდებლობა, რომელიც ყველას ყველაფერი გვიღირს...
ესენი არიან ადამიანები [ხელისუფლება], რომლებიც საქართველოს ყიდიან... ეს მემორიალია ის, სადაც ვერ უნდა მოვიდნენ და ვერ უნდა მიდიოდნენ. ნათელია, რამდენი პოლიციელი სჭირდებათ აქ მისასვლელად“, - თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა.
სპეციალურად ხელისუფლების დასახვედრად, საპატიო ყარაულის დერეფანია მოწყობილი.
„კორიდორი გაუკეთეთ“, „მონები“, „სიკვდილი რუსებს“, „არ უტყდებათ, რომ პოლიციის დახმარებით მოდიან?“ - ისმის შეძახილები.
გასულ, 2025 წელს, ამავე ადგილზე იდგნენ დემონსტრანტები. „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები იქ არ მისულან, მოგვიანებით თქვეს, რომ ესკალაცია აიცილეს თავიდან.
რადიო თავისუფლების ცნობით, დააკავეს ერთი ადამიანი.
დღეს 9 აპრილის ტრაგედიიდან 37 წელი გავიდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან - 35.
რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ, 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის დანაყოფებმა გენერალ-პოლკოვნიკ იგორ როდიონოვის ხელმძღვანელობით დაარბიეს ცეცხლსასროლი იარაღის, სასანგრე ბარებისა და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებით.
დაიღუპა 21 ადამიანი, უმეტესად - ქალები. დაშავდა აქციის ასობით მონაწილე.
ამავე დღეს, 9 აპრილის ტრაგედიიდან ორი წლისთავზე საქართველომ აღიდგინა 1918 წელს მოპოვებული და საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა.
1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი.
დამოუკიდებლობის აქტის მიღებას წინ უძღოდა 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 99,08%-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე.
