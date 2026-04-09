რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ "მემორიალი" ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა

რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 9 აპრილს ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა 'საერთაშორისო საზოგადოებრივი მოძრაობა "მემორიალი"', და მას აუკრძალა რუსეთის ტერიტორიაზე მოქმედება. სასამართლოს სარჩელით რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა.
სასამართლო განხილვა დახურულ რეჟიმში გაიმართა, საქმის დეტალები საჯარო არ არის. ვრცელდება ცნობა, რომ სასამართლოს სხდომაზე მივიდნენ ევროპის ქვეყნების, მათ შორის საფრანგეთის, გერმანიისა და ჩეხეთის დიპლომატები.
საერთაშორისო ასოციაცია "მემორიალის" მმართველობა აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებაში მოტანილი სახელით ორგანიზაციები არ არსებობს. "თუმცა, პუტინის რეჟიმის რეპრესიული პრაქტიკებიდან გამომდინარე, ეჭვგარეშეა: სარჩელის 'მოპასუხე' ასე ბუნდოვნად და გაუგებრად აღინიშნა არა დაუდევრობის გამო, არამედ სრულიად განზრახ. ეს შექმნის საფუძველს რუსეთში შემდგომი რეპრესიებისთვის ნებისმიერი 'მემორიალური' ორგანიზაციის, მათი მონაწილეების და მომხრეების წინააღმდეგ" - უფლებადამცველების ამ განცხადებას ავრცელებს "ნასტოიაშჩეე ვრემია".
უფლებადამცველები ამ საქმეს უწოდებენ "ქვეყანაში ყველა დაუმორჩილებლის დაშინებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გაჩუმების მორიგ მცდელობას".
"მემორიალის" ექსტრემისტულ ორგანიზაციად გამოცხადების და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების მუშაობის აკრძალვის გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს. თუმცა, როგორც მოელიან, გადაწყვეტილება გასაჩივრდება.
"მემორიალი" არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ორგანიზაცია, რომელიც იძიებს პოლიტიკურ რეპრესიებს საბჭოთა კავშირსა და რუსეთში. ორგანიზაცია 1989 წელს შეიქმნა, მის დამფუძნებლებს შორის იყო ანდრეი სახაროვი - ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში.
რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 2021 წლის 28 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება ე.წ. "უცხოეთის აგენტების" რეესტრში შეტანილი "საერთაშორისო მემორიალის" ლიკვიდაციის შესახებ. სარჩელი სასამართლოში რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ შეიტანა. ფორმალური მიზეზი იყო რამდენიმე ადმინისტრაციული პროტოკოლი, რომლებიც ეხებოდა ორგანიზაციის მხრიდან "უცხოეთის აგენტების" კანონის თითქოს დარღვევას. ერთი დღის შემდეგ მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო უფლებადამცველი ცენტრის, "მემორიალის" შესახებ.
