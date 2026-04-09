Reuters: აშშ-ში ჩავიდა კრემლის წარმომადგენელი, კირილ დმიტრიევი

კირილ დმიტრიევი, კრემლის საგანგებო წარმომადგენელი
კრემლის საგანგებო წარმომადგენელი, კირილ დმიტრიევი ჩავიდა აშშ-ში, რათა შეხვედრები გამართოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წევრებთან - იუწყება სააგენტო Reuters-ი წყაროებზე დაყრდნობით.

სააგენტოს მონაცემებით, შეხვედრებზე განიხილავენ უკრაინასთან სამშვიდობო შეთანხმებისა და რუსეთსა და აშშ-ს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს.

როგორც Reuters-ი აღნიშნავს, ვიზიტი ხორციელდება ცოტა ხნით ადრე მანამ, სანამ ამოიწურება რუსეთის ნავთობის მიმართ სანქციების შემსუბუქების ვადა. აშშ-მა ხომალდებზე უკვე დატვირთული ნავთობის შესყიდვაზე ნებართვა ერთი თვის ვადით, 11 აპრილამდე გასცა. აშშ-ის ფინანსთა მინისტრი, სკოტ ბესენტი ამ ნაბიჯს აღწერდა ირანში ომით ენერგეტიკის ბაზრებზე გამოწვეული მღელვარების სტაბილიზაციისკენ მიმართულად. სანქციების შემსუბუქება მოჰყვა დმიტრიევის 12 მარტის ვიზიტს აშშ-ში. კრემლის წარმომადგენელი მაშინ აცხადებდა, რომ შეზღუდვები მოეხსნებოდა 100 მილიონამდე ბარელ ნავთობს.

მხარეებს ჯერჯერობით განცხადება არ გაუვრცელებიათ სხალი მოლაპარაკების თაობაზე.

