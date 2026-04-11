ლიბანის ცნობით, სამხრეთში ისრაელის დარტყმებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის სასწრაფო დახმარების 3 თანამშრომელი

სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაბატიეს რაიონში სამი დარტყმა განხორციელდა, დაღუპულთა შორის არიან ლიბანის სამოქალაქო თავდაცვის ერთი წევრი და ორი პარამედიკოსი ჰეზბოლასთან დაკავშირებული „ისლამური ჯანმრთელობის კომიტეტიდან“, რომელმაც დაგმო ისრაელის მიერ სასწრაფო დახმარების მუშაკებზე, მისი თქმით, „სისტემატური“ თავდასხმა.
ისრაელის სამხედრო ძალებმა შაბათს განაცხადეს, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ლიბანში 200-ზე მეტ ჰეზბოლას სამიზნეს დაარტყა, მათ შორის რაკეტების გამშვებ სისტემებს.
10 აპრილს ლიბანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მომავალ კვირას ვაშინგტონში ისრაელთან შეხვედრა გაიმართება, რათა განიხილონ ისრაელ-ჰეზბოლას ომში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და მეზობლებს შორის მოლაპარაკებების პოტენციური დაწყება.
Reuters-ის თანახმად, ირანი ლიბანთან კონტაქტს ინარჩუნებს, რათა უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ვალდებულებების ყველა ფრონტზე დაცვა, განუცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა 11 აპრილს, ისლამაბადში მოლაპარაკების დაწყების ფონზე სახელმწიფო ტელევიზიას ისლამაბადიდან.
აშშ-სა და ირანის მაღალი თანამდებობის პირები 11 აპრილს შეიკრიბნენ პაკისტანის დედაქალაქში მოლაპარაკების გასამართად ექვსკვირიანი ომის დასასრულებლად.
პარასკევს, Reuters-ს ჰეზბოლასთან დაახლოებულმა ლიბანელმა ოფიციალურმა პირებმა განუცხადეს, რომ ჯგუფი მხარს უჭერს პაკისტანთან დიალოგს და განაცხადეს, რომ ეს სწორი მიდგომა იყო, ვიდრე მომავალ კვირას ვაშინგტონში ცალკე მოლაპარაკებების ჩატარება.
