წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში გამართულ საგანგებო ლოცვაზე, პირველმა ამერიკელმა პაპმა დაგმო რელიგიური ლექსიკის გამოყენება ომის გასამართლებლად და თქვა, რომ „ყოვლისშემძლეობის ილუზია, რომელიც ჩვენს გარშემოა... სულ უფრო არაპროგნოზირებადი ხდება“.
მან პირდაპირ მიმართა მსოფლიო ლიდერებს: „შეჩერდით! მშვიდობის დროა! დასხედით დიალოგისა და შუამავლობის მაგიდასთან და არა იმ მაგიდასთან, სადაც ხელახლა შეიარაღება იგეგმება“.
პაპი ლეონ XIV, რომელიც ცნობილია სიტყვების ფრთხილად შერჩევით, ირანის ომის ღია კრიტიკოსად იქცა.
შაბათს მან კონფლიქტის დაგმობის მიზნით მკაცრი ენა გამოიყენა და მოიყვანა ომის ზონებში მცხოვრები ბავშვების წერილები, რომლებშიც, მისი თქმით, „საშინელება და არაადამიანობა“ იყო აღწერილი.
პაპმა ასევე მოიხსენია ეკლესიის წინააღმდეგობა 2003 წელს აშშ-ის მეთაურობით ერაყში შეჭრის მიმართ და მოიყვანა გარდაცვლილი პაპის, იოანე პავლე II-ის მიერ კონფლიქტის დაწყებამდე ოთხი დღით ადრე გაკეთებული მიმართვა.
„კმარა საკუთარი თავისა და ფულის თაყვანისცემა!“ - თქვა ლეონ XIV-მ. „კმარა ძალის დემონსტრირება! კმარა ომი!“
პაპმა, რომელმაც 30 მარტს განაცხადა, რომ ღმერთი უარყოფს იმ ლიდერების ლოცვებს, რომლებიც ომებს იწყებენ და „ხელები სისხლით აქვთ სავსე“, შაბათს კვლავ დაგმო ქრისტიანული ლექსიკის გამოყენება ომის გასამართლებლად.
„კაცობრიობაში ბალანსი სასტიკად დაირღვა“, - თქვა პაპმა. „ღვთის წმინდა სახელისაც კი, სიცოცხლის ღმერთის სახელის მოხსენიებაც კი ხდება სიკვდილზე საუბრების დროს“.
კონსერვატორმა კათოლიკე კომენტატორებმა პაპის ადრინდელი კომენტარები აშშ-ის თავდაცვის მდივნის, პიტ ჰეგსეთის წინააღმდეგ მიმართულად აღიქვეს, რომელმაც ქრისტიანული საეკლესიო ტერმინები მოიშველია ირანზე აშშ-სა და ისრაელის ერთობლივი დარტყმების გასამართლებლად, რითაც დაიწყო ომი.
შაბათის საგანგებო ლოცვის შესახებ ლეონ XIV-მ გასულ კვირას, პაპის სააღდგომო ქადაგებაში გამოაცხადა.
აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებების დაწყების ფონზე, რომის პაპი ლეონ XIV მხარეებს „ომის სიგიჟის“ დასრულებისკენ მოუწოდებს
ამერიკის და ირანის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების პაკისტანში შეხვედრის ფონზე, სადაც ექვსკვირიანი კონფლიქტის დასრულების გზა უნდა გამონახონ, პაპმა ლეონ XIV-მ თავის მგზნებარე მოწოდებაში მსოფლიო ლიდერებს მიმართა, შეწყვიტონ ის, რასაც მან „ომის სიგიჟე“ უწოდა.
წმინდა პეტრეს ბაზილიკაში გამართულ საგანგებო ლოცვაზე, პირველმა ამერიკელმა პაპმა დაგმო რელიგიური ლექსიკის გამოყენება ომის გასამართლებლად და თქვა, რომ „ყოვლისშემძლეობის ილუზია, რომელიც ჩვენს გარშემოა... სულ უფრო არაპროგნოზირებადი ხდება“.
