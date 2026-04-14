უნგრეთი აღარ დააფინანსებს "კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციას" (CPAC) - მადიარი

არჩევნებში გამარჯვებული მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის “ტისას” (პატივისცემა და თავისუფლება) ლიდერი და უნგრეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ აღარ დააფინანსებენ კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციის (CPAC). ამის შესახებ მადიარმა 13 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე უნგრეტში ბოლოს სწორედ 21 მარტს იმყოფებოდა სადაც მონაწილეობა მიიღო და სიტყვით გამოვიდა CPAC-ის კონფერენციაზე.
"სახელმწიფო აღარ დააფინანსებს მსგავს ღონისძიებებს არც CPAC-ს და არც სხვა მასთან დაკავშირებულ მატიას კორვინუსის კოლეჯს და სხვა მსგავს ინსტიტუტებს. მე მჯერა, რომ სახელმწიფოს თავიდანვე არასდროს უნდა დაეფინანსებინა ისინი, ეს დანაშაული იყო.
პარტიების დაფინანსების სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებთან შერევა, ჩემი რწმენით, სისხლის სამართლის დანაშაულია და ეს უნდა გამოიძიონ მომავალმა სამართალდამცველებმა, მათ შორის სახელმწიფო აქტივების აღდგენისა და დაცვის ეროვნულმა ოფისმა, რადგან ეს საბიუჯეტო თანხები არ იყო განკუთვნილი პარტიული ღონისძიებების დასაფინანსებლად", - თქვა პეტერ მადიარმა.
მატიას კორვინუსის კოლეჯი (MCC) 1996 წელს შეიქმნა. ის უნგრეთის ერთ-ერთი უდიდესი კერძო სასწავლებელია. 2020 წელს MCC-მა 2 მილიარდ დოლარამდე ოდენობის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. ვიქტორ ორბანის მთავრობასთან მჭიდრო კონტაქტების გამო სასწავლებელს მისი კრიტიკოსები ორბანის „პარტია "ფიდესისადმი" ლოიალური მომავალი ელიტების გამრავლების ადგილად“ მოიხსენიბენ.
მადიარი აცხადებს, რომ CPAC-ს ბუდაპეშტში მიესალმებიან "მაგრამ ის უნგრელი გადასახადების გადამხდელთა ფულით არ უნდა დაფინანსდეს" არამედ “ფიდესის” ან ვიქტორ ორბანის ფულით. "სანამ ამ თანხას უკან არ დავიბრუნებთ."
ის უნგრეთში კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაზე (CPAC) სიტყვით 2025 წლის მაისში და 2024 აპრილშიც გამოვიდა. მანამდე კი კონფერენციაში მისი წინამორბედი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობდა.
რა არის CPAC-ი?
CPAC-ს -„კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციას“, - 1974 წლიდან ატარებს „ამერიკის კონსერვატორთა კავშირი“ (ACU).
კონფერენციის სპიკერების რიგებში უამრავი გამორჩეული ფიგურა ყოფილა, დაწყებული რონალდ რეიგანით, - რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოვიდა კონფერენციაზე, - დასრულებული დონალდ ტრამპით, რომელმაც, ბევრის აზრით, აქედან დაიწყო პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა.
ოდესღაც ორპარტიული წამოწყება, კონფერენცია, წლებია, მხოლოდ რესპუბლიკელების თავშეყრადაა გადაქცეული. ბევრი სპიკერი ცნობილია ჰომოფობიური, ქსონოფობიური და ანტისემიტური განცხადებებით.
თუკი თავიდან მხოლოდ აშშ-ში იმართებოდა, ახლა სხვადასხვა ქვეყანაშია: იაპონიაში, ბრაზილიასა თუ ავსტრალიაში.
2022 წლიდან კონფერენციას მასპინძლობს უნგრეთიც.
