FT: აშშ-სთან ომში ირანმა ჩინური თანამგზავრი გამოიყენა

ირანმა ფარულად შეიძინა ჩინეთის მიერ ორბიტაზე გაშვებული თანამგზავრი და გამოიყენა იგი ახლო აღმოსავლეთში ამერიკული სამხედრო ბაზების დაზვერვისთვის, რამაც ირანს გაზაფხულზე შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მათზე დარტყმები ახალი შესაძლებლობები მისცა, იუწყება Financial Times-ი გაჟონილ ირანულ სამხედრო დოკუმენტებზე დაყრდნობით.
ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა სავარაუდოდ შეიძინა თანამგზავრი TEE-01B, რომელიც ააგო და გაუშვა ჩინურმა კომპანია Earth Eye Co.-მ, და ჯერ კიდევ 2024 წელს გამოიყენა იგი საუდის არაბეთში, იორდანიაში, ბაჰრეინში, ერაყსა და სხვა ქვეყნებში ბაზების თვალყურის დევნებისთვის. თანამგზავრიდან მიღებული მონაცემები აქტიურად გამოიყენებოდა 2026 წლის მარტში, იმ ბაზებზე ირანის რაკეტებისა და დრონების დარტყმებამდე და მის შემდეგ, რომლებსაც კოსმოსიდან აკვირდებოდნენ. გაზეთი აღნიშნავს, რომ თანამგზავრმა უზრუნველყო მაღალი გარჩევადობა, რაც ირანულ სისტემებთან შედარებით მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წარმოადგენს. Financial Times-ის ცნობით, მონაცემების დასამუშავებლად ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ასევე მოიპოვა წვდომა პეკინში დაფუძნებული კომპანია Emposat-ის მიერ მართულ სახმელეთო სადგურებსა და მონაცემთა ცენტრებზე. სავარაუდოდ, ირანმა გარიგების ფარგლებში ჯამში 36,6 მილიონი დოლარი გადაიხადა.
გამოცემის ცნობით, კერძოდ, თანამგზავრის ობიექტივში საუდის არაბეთში პრინც სულთანის საჰაერო ბაზა მოხვდა მარტის შუა რიცხვებში. ბაზაზე ირანის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგად რამდენიმე ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი განადგურდა.
Reuters-ი აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონისა და პეკინის ოფიციალურმა პირებმა უარი თქვეს სიტუაციაზე კომენტარის გაკეთებაზე. ჩინეთის საელჩომ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ უარყოფს „ჩინეთის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებას“. თეთრმა სახლმა აღნიშნა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ადრე გააფრთხილა ჩინეთი, რომ ირანისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებას შედეგები მოჰყვებოდა, მაგრამ თეთრ სახლში კომენტარი არ გაუკეთებიათ თანამგზავრის თაობაზე ინფორმაციის შესახებ.
