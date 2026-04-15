ტრამპი: ჩინეთი დათანხმდა, არ მიაწოდოს იარაღი ირანს

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთმა ვაშინგტონთან შეთანხმებას მიაღწია ირანისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტის შესახებ. ტრამპმა ამის შესახებ სოციალურ მედიაპლატფორმა Truth Social-ში დაწერა.
„ჩინეთი ძალიან კმაყოფილია, რომ მე სამუდამოდ ვხსნი ჰორმუზის სრუტეს. ამას მათთვის და მსოფლიოსთვის ვაკეთებ. ეს სიტუაცია აღარ განმეორდება. შევთანხმდით, რომ ირანს იარაღს არ მიაწვდიან“, თქვა ტრამპმა.
მან ასევე გამოაცხადა გეგმები, რომ უახლოეს კვირებში ჩინეთს ეწვევა და ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდება და დასძინა, რომ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა „ჩხუბზე უკეთესია“.
ადრე ტრამპი ამბობდა, რომ ჩინეთი „დიდ პრობლემებს“ წააწყდება, თუ ირანს იარაღს მიაწვდის და პეკინს დამატებითი ტარიფებით დაემუქრა.
ამასობაში, CNN-ის წყაროებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ აშშ-ის დაზვერვა უშვებს ჩინეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემების, მათ შორის პორტატული საჰაერო თავდაცვის სისტემების, ირანისთვის მიწოდების შესაძლებლობას. პეკინმა უარყო ეს ბრალდებები.
თავის მხრივ Wall Street Journal იუწყება, რომ აშშ და ირანი მოლაპარაკებების მეორე რაუნდის გამართვის შესახებ მსჯელობენ. გამოცემის წყაროების ცნობით, მხარეები ჯერ არ შეთანხმებულან თარიღზე და „შინსვლა ნელი ტემპით ხდება“.
პაკისტანური წყაროები იუწყებიან, რომ შეხვედრა შესაძლოა მომავალი კვირის ბოლოს გაიმართოს ისლამაბადში პაკისტანის შუამავლობით. აშშ-ის დელეგაციაში შესაძლოა შევიდნენ ვიცე-პრეზიდენტი ჯ. დ. ვენსი, სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და აშშ-ის პრეზიდენტის მრჩეველი ჯარედ კუშნერი.
სავარაუდოდ, ირანს წარმოადგენენ პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ღალიბაფი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაყჩი.
მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი 11 აპრილს გაიმართა ისლამაბადში და შეთანხმების გარეშე დასრულდა. სადავო საკითხებს შორისაა ირანის ბირთვული პროგრამა და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობა.
