კიევსა და დნიპროში მსხვერპლია - რუსეთმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანა

ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, სულ მცირე 2 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე დაშავდა სარაკეტო დარტყმის შედეგად დედაქალაქ კიევში.
კიევზე რაკეტებით შეტევა 16 აპრილს ღამის ორი საათის შემდეგ დაიწყო. მანამდე გამოცხადდა საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები ვალდებული არიან თავშესაფრებში იყვნენ.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით 05:00 საათის მდგომარეობით, დაღუპულია 12 წლის ბიჭი და 35 წლის ქალი. დაშავებულია 18 ადამიანი. დაშავებულთა შორისაა 4 მედიკოსი, რომლებიც პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდნენ.
კიევის სხვადასხვა რაიონში დაზიანებული, ან ნაწილობრივ დანგრეულია ათზე მეტი სახლი და საოფისე და სასტუმროს შენობები. გაჩნდა ხანძრები.
რუსეთის ჯარების მასირებული შეტევის შედეგად მსხვერპლია დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროშიც.
საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას მიერ სოციალური ქსელებით 16 აპრილს გამთენიისას გავრცელებული ინფორმაციით, დაიღუპა ერთი ადამიანი და 10 დაშავდა. ხანძარი გაჩნდა რამდენიმე სახლში. დაზიანებულია სასწავლო დაწესებულების შენობა.
განახლება: დილის შვიდი საათისთვის ოლექსანდრ განჟას ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ დნიპროში ორი ადამიანი დაიღუპა და 27 დაიჭრა. ხუთის მდგომარეობა მძიმეა.
- რუსეთის ჯარები ქალაქ დნიპროს ზედიზედ მესამე დღეა უტევენ. 14 და 15 აპრილს რაკეტებით და დრონებით დარტყმების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაშავდა.
16 აპრილს რუსული დრონებით შეტევა იყო ქალაქ ხარკოვზე. მერის, იჰორ ტერეხოვის ინფორმაციით, დაშავებულია სულ მცირე ორი ადამიანი. დაზიანებულია რამდენიმე სახლი და გაზსადენი.
ფორუმი