ტრამპის თქმით, აშშ-ის დელეგაცია პაკისტანში მიემგზავრება ირანთან მოლაპარაკებებისთვის

აშშ-ის წარმომადგენლები პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში მიემგზავრებიან ირანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების ახალი რაუნდისთვის. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამის შესახებ კვირას განაცხადა სოცქსელ Truth-ში. მან თქვა, რომ მოლაპარაკებები 20 აპრილს არის დაგეგმილი. ირანულ მხარეს ეს ოფიციალურად ჯერ არ დაუდასტურებია. როგორც იტყობინებიან, ისლამაბადში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები.
11 აპრილს ისლამაბადში გაიმართა აშშ-სა და ირანს შორის პირველი პირდაპირი მოლაპარაკებები მას შემდეგ, რაც გამოცხადდა საბრძოლო მოქმედებების ორკვირიანი პაუზა. შეხვედრაზე მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, მაგრამ უკანასკნელ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია ახალი შეხვედრის მზადების შესახებ.
როგორც ტრამპმა დაწერა, აშშ ირანს სთავაზობს „ძალიან სამართლიან და გონივრულ გარიგებას“, მაგრამ უარის შემთხვევაში ამერიკა მზადაა გაანადგუროს „ირანში არსებული ყველა ელექტროსადგური და ხიდი“. მან დასძინა, რომ შეერთებული შტატები დაიღალა „კეთილი ბიჭის“ როლის თამაშით და მზადაა მკაცრი ზომების მისაღებად.
CNN-ის ცნობით, აშშ-ის დელეგაციაში კვლავ შევლენ ვიცე-პრეზიდენტი ჯ. დ. ვენსი, ასევე ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები სტივენ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი.
მოლაპარაკებების მთავარი საკითხი კვლავ ირანის ბირთვული პროგრამა და ჰორმუზის სრუტის სტატუსია. ამ კვირაში ირანმა განაცხადა, რომ სამოქალაქო გემებისთვის გახსნის სრუტეს, მაგრამ 24 საათზე ნაკლებ დროში მან კვლავ გამოაცხადა მისი დახურვა. აშშ, თავის მხრივ, ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადას ახორციელებს.
ირანს ჯერ არ დაუდასტურებია, რომ ისლამაბადში 20 აპრილს მოლაპარაკებები გაიმართება. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ მუჰამედ ღალიბაფმა, 19 აპრილს განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებში მიღწეულია „პროგრესი“, მაგრამ ამავე დროს რჩება უთანხმოება საკვანძო საკითხებზე.
აშშ-მა და ისრაელმა 28 თებერვალს დაიწყეს ირანზე დარტყმები ქვეყნის ბირთვული და სარაკეტო შესაძლებლობების განადგურების მიზნით. ირანელი ლიდერების უმეტესობა დაიღუპა. ირანმა, თავის მხრივ, სპარსეთის ყურის ქვეყნების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმები განახორციელა და ჩაკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომელიც საკვანძო მნიშვნელობისაა გლობალური ენერგეტიკული ბაზრებისთვის. პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის ვადა 22 აპრილს იწურება.
ფორუმი