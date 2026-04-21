უკრაინამ დაარტყა სადგურს, რომელიც რუსეთის მაგისტრალური ნავთობსადენების სისტემის ნაწილია - მედია

უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის სამარის ოლქში დაარტყა სადგურ „სამარას“, სადაც სხვადასხვა საბადოდან მოპოვებული ნავთობის შერევით ხდება რუსული ნავთობის საექსპორტო სორტის, Urals-ის მიღება.
რუსეთის ნავთობის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან სადგურზე 21 აპრილს განხორციელებული შეტევის შესახებ უკრაინული მედიასაშუალებები, მათ შორის „უკრაინსკა პრავდა“ და „რბკ-უკრაინა“ წერენ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით.
წყაროს ინფორმაციით, „სამარას“ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციების ცენტრის, „ალფას“ დრონებით დაარტყეს და წინასწარი მონაცემებით, დააზიანეს ნავთობის 5 რეზერვუარი.
- სადგური „სამარა“ რუსეთის მაგისტრალური ნავთობსადენების სისტემის, მათ შორის „დრუჟბის“ ნაწილია.
21 აპრილს გამთენიისას სამარის ოლქის გუბერნატორ ვიაჩესლავ ფედორიშჩევის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ უკრაინული დრონებით „შეტევის მცდელობა“ იყო „სამრეწველო საწარმოზე“ და „ნამსხვრევების ჩამოცვენის ადგილებში ოპერატიული სამსახურები მუშაობენ“. კონკრეტული საწარმო გუბერნატორს არ დაუსახელებია.
