უკრაინამ დაარტყა სადგურს, რომელიც რუსეთის მაგისტრალური ნავთობსადენების სისტემის ნაწილია - მედია

უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცრაზმელი(საილუსტრაციო ფოტო)
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცრაზმელი(საილუსტრაციო ფოტო)

უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის სამარის ოლქში დაარტყა სადგურ „სამარას“, სადაც სხვადასხვა საბადოდან მოპოვებული ნავთობის შერევით ხდება რუსული ნავთობის საექსპორტო სორტის, Urals-ის მიღება.

რუსეთის ნავთობის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან სადგურზე 21 აპრილს განხორციელებული შეტევის შესახებ უკრაინული მედიასაშუალებები, მათ შორის „უკრაინსკა პრავდა“ და „რბკ-უკრაინა“ წერენ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით.

წყაროს ინფორმაციით, „სამარას“ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაციების ცენტრის, „ალფას“ დრონებით დაარტყეს და წინასწარი მონაცემებით, დააზიანეს ნავთობის 5 რეზერვუარი.

  • სადგური „სამარა“ რუსეთის მაგისტრალური ნავთობსადენების სისტემის, მათ შორის „დრუჟბის“ ნაწილია.

21 აპრილს გამთენიისას სამარის ოლქის გუბერნატორ ვიაჩესლავ ფედორიშჩევის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ უკრაინული დრონებით „შეტევის მცდელობა“ იყო „სამრეწველო საწარმოზე“ და „ნამსხვრევების ჩამოცვენის ადგილებში ოპერატიული სამსახურები მუშაობენ“. კონკრეტული საწარმო გუბერნატორს არ დაუსახელებია.

