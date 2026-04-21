სუსი ამბობს, რომ 2025 წელს კორუფციის ფაქტებზე მიიღეს 156 მამხილებელი შეტყობინება

მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ 2025 წელი განსაკუთრებული არ ყოფილა არც კორუფციის საქმეებზე დაწყებული გამოძიებების სიმრავლით და არც დაკავებული სახელმწიფო მოხელეების რაოდენობით.
განსაკუთრებით დიდი აღმოჩნდა მამხილებელთა მიერ გაკეთებული შეტყობინებების რაოდენობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, თუმცა მათ საფუძველზე დაწყებული გამოძიებების რიცხვი მკვეთრად არ აღემატება წინა წლების მაჩვენებელს ამ საფუძვლით. 66 მამხილებლის მიერ 2025 წელს მიწოდებულ ინფორმაციას უწყება ჯერ კიდევ სწავლობს.
ზოგადად, მამხილებელთა ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებული გამოძიებების მაჩვენებელი სხვადასხვა წლებში 27-დან 50%-მდეა. ყველაზე მაღალი წილი მამხილებლების ინფორმაციაზე დაწყებულ გამოძიებებს საერთო გამოძიებებში 2024 წელს ჰქონდა და ეს იყო 47%.
2025 წელი ქართული პოლიტიკისთვის გამორჩეული იყო მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დაკავებებით.
2025 წელსვე სახელმწიფომ მიიღო ანტიკორუფციული ბიუროს გაუქმების გადაწყვეტილება.
