რუსეთში Telegram-ის დამაარსებლის ძველ მისამართზე მივიდა უწყება, რომელშიც ის ეჭვმიტანილადაა მოხსენიებული

მესინჯერ Telegram-ის დამაარსებელი, პაველ დუროვი 22 აპრილის საღამოს წერს, რომ მისამართზე, სადაც იგი რუსეთში 20 წლის წინ ცხოვრობდა, მივიდა უწყება, რომელშიც ის "ეჭვმიტანილადაა" მოხსენიებული.
"როგორც ჩანს, მათთვის ეჭვმიტანილი ვარ რუსეთის კონსტიტუციის 29-ე და 23-ე მუხლების დაცვაში, რომლებიც ეხება სიტყვის თავისუფლების და მიმოწერის საიდუმლოების გარანტიებს. ამაყი ვარ ვიყო დამნაშავე!" - წერს დუროვი. იგი არ აზუსტებს რომელი ორგანოდანაა გაგზავნილი უწყება და რა მიზეზით. 20 წლის წინ დუროვი სანკტ-პეტერბურგში ცხოვრობდა.
იმის თაობაზე, რომ რუსეთში მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული, უცხოეთში მცხოვრები დუროვი ჯერ კიდევ თებერვალში წერდა - მას მერე, რაც რუსეთის უწყებამ, "როსკომნადზორმა" განაცხადა რუსეთში Telegram-სთვის შემოღებულ დამატებით შეზღუდვებზე. იმ პერიოდში გამოცემები "რასიისკაია გაზეტა" და "კომსომოლსკაია პრავდა" ერთსა და იმავე დღეს გამოქვეყნებულ, "ეფესბეს მასალების მიხედვით" დაწერილ სტატიებში აცხადებდნენ, რომ დუროვთან მიმართებით წარმოებული გამოძიება ეხებოდა ტერორიზმის ხელშეწყობის მუხლს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებს ოფიციალურად ამ დრომდე არ გამოუცხადებიათ ასეთი საქმის არსებობა, არც ის, რომ დუროვი ეჭვმიტანილია.
პაველ დუროვი მკვეთრად აკრიტიკებს რუსეთის ხელისუფლებას იმ შეზღუდვებისთვის, რომლებიც მან Telegram-ის წინააღმდეგ აამოქმედა. "ხელისუფლება ყოველდღე ახალ საბაბს იგონებს, რათა რუსეთის მოქალაქეებს შეუზღუდოს წვდომა Telegram-თან, ის ცდილობს ჩაახშოს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და სიტყვის თავისუფლების უფლებები. სევდიანი სურათია - სახელმწიფო, რომელსაც საკუთარი ხალხის ეშინია" - წერდა დუროვი თებერვალში. დუროვი ევროპის ქვეყნებსაც აკრიტიკებს მათი მიმართების გამო Telegram-ის მუშაობასთან.
აპრილში - მას მერე, რაც რუსეთში Telegram-ის ფაქტობრივად დაბლოკვა დაიწყეს - დუროვი გამოვიდა "ციფრული წინააღმდეგობის" მოწოდებით და განაცხადა, რომ მესინჯერი შეიმუშავებს ახალ მეთოდებს ბლოკისთვის თავის ასარიდებლად.
Telegram-თან რუსეთის ხელისუფლების ბრძოლამ უკმაყოფილება გამოიწვია ომის მომხრე არაერთ ბლოგერშიც - ისინი ლაპარაკობენ ამ მესინჯერის პოპულარობაზე სამხედრო სფეროში და ფრონტზე მის საკომუნიკაციო საშუალებად გამოყენებაზე.
