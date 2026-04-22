მამუკა მდინარაძის თქმით, სუსში „მოსმენები“ გაზრდილია

„მე დამხვდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში პროფესიონალების გუნდი, რომელსაც სჭირდებოდა კიდევ უფრო უკეთესი მენეჯმენტი და სწორი მიმართულების შემთხვევაში ჩვენ გვყავს ადამიანები, ფარული თუ ღია თანამშრომლები, რომლთათვისაც სწორი მიმართულების მიცემის შემთხვევაში გაძლევს უდიდესს შედეგს...
[თუ ერთი წლის წინ] შედიოდა პირობითად 100 ინფორმაცია, ახლა შედის 3000-ზე მეტი... დიახ, მოსმენებიც არის გაზრდილი, ოღონდ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე... თუ ორჯერ და ორნახევარჯერ გაიზარდა განჩინებები, ესეც გაზრდილი მუშაობის შედეგი. პირობითად, 100 ტელეფონს უსმენდნენ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, უსმენენ პირობითად 250-ს. სამაგიეროდ, ინფორმაციის ნაკადი გაიზარდა 30-ჯერ“, - თქვა მამუკა მდინარაძემ, ბრიტანეთის მიერ სანქცირებულ, პროსახელისუფლებო „იმედის“ ეთერში.
