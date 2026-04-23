უკრაინა და რუსეთი მორიგი დარტყმებისა და მსხვერპლის შესახებ იუწყებიან

სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაიჭრა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში რუსეთის ჯარების მორიგი შეტევის შედეგად.
ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ 23 აპრილს, დილის შვიდი საათისთვის გამოქვეყნდა ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ტელეგრამ-არხზე. განჟას ინფორმაციით, დარტყმა იყო მრავალსართულიან სახლზე, რომლის ნაწილი ხანძარმა მოიცვა.
სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს თავდაპირველად არ დაუკონკრეტებია, რა ტიპის იარაღით იყო დნიპროზე დარტყმა. მოგვიანებით განჟას ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ ღამის განმავლობაში დნეპროპეტროვსკის ოლქში განადგურებულია რუსეთის 40 უპილოტო საფრენი აპარატი.
- ბოლო ხანს რუსეთის ჯარებმა დნიპროს რამდენჯერმე შეუტიეს დრონებით და რაკეტებით. 14 და 16 აპრილს, საერთო ჯამში, 10 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა.
23 აპრილს გამთენიისას რუსეთის სამარის ოლქის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რეგიონზე უკრაინული დრონებით შეტევაა.
ოლქის გუბერნატორ ვიაჩესლავ ფედორიშჩევის ტელეგრამ-არხზე დილის შვიდი საათისთვის გამოქვეყნებული ცნობით, ქალაქ ნოვოკუიბიშევსკის საწარმოზე შეტევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. გუბერნატორს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია.
- ნოვოკუიბიშევსკში მდებარეობს კომპანია „როსნეფტის“ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ადრე არაერთხელ იყო უკრაინის თავდაცვის ძალების სამიზნე.
სამარის ოლქის გუბერნატორის ინფორმაციით, 23 აპრილს დრონებით შეტევის შედეგად მრავალბინიანი სახლი დაზიანდა ქალაქ სამარაში, ერთი დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
დარტყმის მომენტის ამსახველი ვიდეო გაავრცელა არაერთმა რუსულმა წყარომ, მათ შორის დამოუკიდებელმა გამოცემამ ASTRA.
23 აპრილს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ კსტოვოს რაიონში. ASTRA თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ამ რაიონში შეტევა იყო ნავთობის გადამქაჩ სადგურზე „გორკი“, სადაც ხანძარი გაჩნდა.
ფორუმი