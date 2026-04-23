სიმონიანის რომანი ჩაამატეს რუსეთის ლიტერატურული პრემიის ნომინანტთა სიაში

რუსეთში პრესტიჟულად მიჩნეული ლიტერატურული პრემიის, „ბოლშაია კნიგა“-ს (დიდი წიგნი) ნომინანტთა სიაში ჩაამატეს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროპაგანდისტული ტელეარხის, RT-ს მთავარი რედაქტორის, მარგარიტა სიმონიანის რომანი.
22 აპრილს ორგანიზატორებმა პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნეს ვინაობა 29 ავტორის და მათი რომანებისა, რომლებსაც მხატვრულ პროზაში პრემიის მოპოვების შანსი აქვთ. ეს სია გაავრცელა რუსეთის მედიამაც, მათ შორის სახელმწიფო სააგენტო „ტასმა“.
მოგვიანებით, ლიტერატურული პრემიის საიტზე გამოქვეყნდა 30-მდე გაზრდილი ჩამონათვალი, რომელსაც 25-ე ნომრად დამატებული აქვს მარგარიტა სიმონიანი თავისი რომანით „დასაწყისში იყო სიტყვა - ბოლოს იქნება ციფრი“. მანამდე 25-ე იყო ანდრეი სტოლიაროვი, რომელიც 26-ე გახდა, ბოლო 29-ე სერგეი შარგუნოვი კი 30-ე.
ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს ცვლილება შეამჩია, კრიტიკოსი სერგეი ლებედენკოა. მის ტელეგრამ-არხზე „კნიგიჟარი" მარგარიტა სიმონიანი „კარის პროპაგანდისტადაა“ მოიხსენიებული.
ორგანიზატორებს ცვლილებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
- სიმონიანის რომანი 2025 წლის ივლისში გამოიცა. გამომცემლობა „ეკსმო-ასტის" თანახმად, „ბიბლიურ წინასწარმეტყველებასთან სრულ შესაბამისობაში დაწერილი“ რომანი იმაზეა, თუ რა ელოდება კაცობრიობას 60 წლის შემდეგ და როგორი იქნება სამყაროს დასასრული.
- რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, გამოცემის ტირაჟი 88 ათასი იყო. სიმონიანის რომანი ფედერალურ სააგენტო „როსსოტრუდნიჩესტვოსაც“ გადასცეს უცხოეთის ბიბლიოთეკებში გასავრცელებლად.
- მარგარიტა სიმონიანი სანქცირებულია ევროკავშირისა და აშშ-ის მიერ.
ფორუმი