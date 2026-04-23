სუსმა „ენგურჰესის“ შვილობილი კომპანიის თანამშრომელი დააკავა

„მათთვის, ვინც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გამოყენებით შეძლებს სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების მითვისება-გაფლანგვას: მსგავსი დანაშაული არ დარჩება რეაგირების გარეშე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენის შემთხვევაშიც კი“, - აცხადებენ სუსში.
საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-2 ნაწილის "დ" ქვეპუნქტით და მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით. სუსის ცნობით, შპს „კოდორიჰესების“ დეპარტამენტის უფროსმა გამოძიებასთან ითანამშრომლა და „აღიარა დანაშაული“.
რადიო თავისუფლება სუსის პრესსამსახურთან და „ენგურჰესის“ დირექტორთან ცდილობს დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას. პასუხის მიღების შემთხვევაში, ტექსტი განახლდება.
