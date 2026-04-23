ირანის დამხობილი შაჰის ვაჟი ბერლინში ჩავიდა კერძო ვიზიტით

65 წლის ფეჰლევის, მცირე რაოდენობით მხარდამჭერების გარდა, ბერლინში დახვდნენ მოწინააღმდეგეებიც - ერთ-ერთმა აქტივისტმა მას წითელი სითხე შეასხა, სანამ პოლიცია დააკავებდა.
ჟურნალისტებთან საუბრისას ფეჰლევიმ ევროპის მთავრობებს, რომლებიც ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის ომში არ ჩაერთნენ, სხვა ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა - ირანელი ელჩების გაძევებიდან დაწყებული, ირანელი მოქალაქეებისთვის ბლოკირებულ ინტერნეტზე წვდომის ხელშეწყობით დამთავრებული.
ფეჰლევიმ დაგმო ირანის უზენაესი ლიდერის, ალი ხამენეის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მკვლელობის შემდეგ არჩეული ახალი ლიდერები, როგორც „ერთი და იმავე მანქანის სხვადასხვა სახეები“.
ფეჰლევიმ განაცხადა, რომ ირანმა „ათასობით უდანაშაულო მოქალაქე დახოცა“ და ევროპას რაკეტებით ემუქრება. „ამას ვერანაირი შეთანხმება ვერ გადაჭრის. ვერანაირი მოლაპარაკებები ვერ გადაჭრის. ეს მათ დნმ-შია“, - თქვა მან.
ფეჰლევიმ არაერთხელ განაცხადა, რომ მზად იყო გარდამავალ პერიოდში ირანის ხელმძღვანელობა ეკისრა, თუ ისლამური რესპუბლიკა თებერვლის ბოლოს დაწყებულ ომში დაეცემოდა.
თუმცა ის წარმოადგენს ემიგრაციაში მყოფი ირანელების ერთ-ერთ ჯგუფს. ირანელების დიასპორის ელემენტებს ერთმანეთთან დაპირისპირება აქვთ. ყოფილი შაჰის ვაჟმა ვერ შეძლო აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის აღიარების მოპოვება. ტრამპი ოფიციალურად არასდროს შეხვედრია ფეჰლევის და არაერთხელ გამოთქვა სკეპტიციზმი ირანის ხელმძღვანელობის უნარის მიმართ.
გერმანიის კანცლერის, ფრიდრიხ მერცის მთავრობის წევრები ფეჰლევისთან შეხვედრას არ აპირებდნენ, თუმცა რამდენიმე კანონმდებელი მასთან მოლაპარაკებებს გამართავდა.
მომავალზე საუბრისას რეზა ფეჰლევიმ სახალხო აჯანყების იმედი გამოთქვა და თქვა, რომ „სტრატეგია საბოლოო ჯამში ისაა, რომ ხალხმა შეძლოს ქუჩების დაბრუნება“.
