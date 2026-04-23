ისრაელი 200 მილიონი დოლარის ღირებულების საავიაციო საბრძოლო მასალას შეიძენს

ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე, ისრაელის არმიის საბრძოლო მასალის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, ირანის წინააღმდეგ ბოლოდროინდელი ოპერაცია „ლომის ღრიალის“ დროს, ისრაელის თვითმფრინავებმა 800-ზე მეტი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს და დაახლოებით 16 ათასი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს. სულ, აპრილის დასაწყისისთვის, მათ სამიზნეებზე 4 ათასზე მეტი დარტყმა განახორციელეს.
მანამდე, აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა ისრაელში ბალისტიკური რაკეტების გადამტაცი სისტემების დეფიციტის შესახებ განაცხადეს. ამრიგად, ქვეყანა კონფლიქტის ახალ ეტაპზე მსგავსი სისტემების შეზღუდული მარაგით შევიდა, 2025 წლის ზაფხულში ირანთან წინა დაპირისპირების შემდეგ.
Elbit Systems-ი სხვადასხვა ტიპის იარაღს ავითარებს და აწარმოებს, მათ შორის დრონებს, არტილერიასა და საჰაერო ნავიგაციის სისტემებს. კომპანია Hermes 900-ის მიერ შემუშავებული დრონი ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დროს გამოიყენეს.
ისრაელის თავდაცვის სამინისტრომ კომპანია Elbit Systems-თან ხელშეკრულებების სერია გააფორმა დაახლოებით 200 მილიონი დოლარის ღირებულების საჰაერო საბრძოლო მასალის მიწოდების შესახებ, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე, ისრაელის არმიის საბრძოლო მასალის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, ირანის წინააღმდეგ ბოლოდროინდელი ოპერაცია „ლომის ღრიალის“ დროს, ისრაელის თვითმფრინავებმა 800-ზე მეტი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს და დაახლოებით 16 ათასი საბრძოლო მასალა გამოიყენეს. სულ, აპრილის დასაწყისისთვის, მათ სამიზნეებზე 4 ათასზე მეტი დარტყმა განახორციელეს.
ფორუმი