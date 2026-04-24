„ქართული ოცნების“ დეპუტატის შვილს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

თბილისის საკრებულოში „ქართული ოცნების“ დეპუტატის, ოთარ ჩრდილელის შვილს, ანუკი ჩრდილელს 2-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 7 მარტს გამოხატული პროტესტის გამო. გადაწყვეტილება დღეს, 24 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ გამოაცხადა.
იმ შაბათს კიდევ ერთი მსვლელობა გაიმართა ფილარმონიიდან პარლამენტამდე - შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის შესახებ წერილიც მიიღო. იმის მიუხედავად, რომ იმ დღეს დემონსტრანტებს გზა სრულად გადაკეტილი არ ჰქონდათ, შსს ამტკიცებდა, რომ ადამიანების ნაწილი საავტობუსე ზოლში დგომით აქციის ჩატარების წესს არღვევდა.
2024 წლიდან ხელისუფლებაში მყოფმა „ქართულმა ოცნებამ“ არაერთი კანონი მიიღო, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო გარემო. შეზღუდვები შეეხო გამოხატვის თავისუფლებასაც.
მათ შორის, შეიცვალა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი. აქციის გამართვამდე აუცილებელი გახდა შსს-ს ინფორმირება, გზის გადაკეტვისთვის ან ტროტუარზე პროტესტისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობა დაწესდა. იმავე წესის დარღვევისთვის კი შსს-ს შეუძლია სისხლის სამართლის საქმე აღძრას.
გამკაცრებული კანონით ათობით ადამიანს შეუფარდეს ადმინისტრაციული პატიმრობა.
