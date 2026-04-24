CNN: უიტკოფი და კუშნერი ისლამაბადში გაემგზავრნენ ირანთან მოსალაპარაკებლად

აშშ-ის პრეზიდენტის წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და დონალდ ტრამპის მრჩეველი ჯარედ კუშნერი ისლამაბადში მიემგზავრებიან ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არაყჩისთან შესაძლო მოლაპარაკებებისთვის, იტყობინება CNN წყაროებზე დაყრდნობით.
ვიცე-პრეზიდენტი ჯ. დ. ვენსი, რომელიც თეირანთან წინა შეხვედრაზე აშშ-ის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა, ამჟამად მოგზაურობას არ გეგმავს, რადგან ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობს. თუმცა, წყაროების ცნობით, ვენსი მზადაა ისლამაბადში გაემგზავროს, თუ მოლაპარაკებები წინ წავა.
არაყჩიმ ასევე დაიწყო დიპლომატიური ტურნე, რომელიც მოიცავს პაკისტანში, რუსეთსა და ომანში ვიზიტებს. „ჩემი ვიზიტების მიზანია ჩვენს პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაცია ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებზე და კონსულტაციები რეგიონულ მოვლენებზე. ჩვენი მეზობლები ჩვენი პრიორიტეტია“, დაწერა არაღჩიმ სოციალურ მედიაში.
წინასწარი ინფორმაციით, ისლამაბადში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს თეირანის პოზიციას შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების შესაძლო გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ამერიკული დელეგაცია უკვე პაკისტანშია, მაგრამ ის დამხმარე როლს ასრულებს და არ არის უფლებამოსილი მოლაპარაკებები აწარმოოს.
ირანული საინფორმაციო სააგენტო Tasnim იუწყება, რომ არაყჩის ისლამაბადში ვიზიტის დროს ამერიკელ წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებები არ არის დაგეგმილი.
ირანი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს, რომ მისი პორტების ბლოკადა მოიხსნას, როგორც დიალოგის წინსვლის მთავარი პირობა.
მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ღალიბაფი შესაძლოა მოლაპარაკებების ჯგუფიდან გავიდეს. ისრაელისა და ირანის ოპოზიციური წყაროების ცნობით, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის წარმომადგენლებთან უთანხმოება და ჰორმუზის სრუტეში გადაზიდვების ნაწილობრივი გახსნის წინადადებების ჩავარდნა.
ირანის ოფიციალურმა მედიამ ღალიბაფის გადადგომის შესახებ ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ ის პარლამენტში აგრძელებს მოღვაწეობას და რომ მოლაპარაკებების დელეგაციის შემადგენლობა ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ დადგენილი.
თეირანის დელეგაციის ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი შესაძლო კანდიდატი იყო ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს ყოფილი მდივანი საიდ ჯალილი, რომელიც ცნობილია გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებთან (შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ჩინეთი) და გერმანიასთან 2007 წლიდან 2013 წლამდე ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებში თავისი მკაცრი პოზიციით.
