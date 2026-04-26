ЭХО КАВКАЗА
შოვთან ახლოს, გლოლაში მეწყერის მონიტორინგის სისტემას დააყენებენ

სოფელი გლოლა
სოფელი გლოლა

შოვის ტრაგედიიდან სამი წლის შემდეგ სოფელ გლოლაში, რომელიც სტიქიის ზონიდან 4 კილომეტრშია მეწყერის მონიტორინგის სისტემას დააყენებენ. წინასწარი გათვლებით მონიტორინგის სისტემა 15 ნოემბრამდე უნდა განათავსონ.

გარემოს ეროვნული სააგენტო მეწყერის მონიტორინგისა და ადრეული გაფრთხილების სისემის დაყენებას ონის, მესტიის, ახმეტისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში გეგმავს:

  • სოფელი გლოლა (ონი 13 და ონი 14) – არაუგვიანეს 2026 წლის 15 ნოემბრისა;
  • სოფელი ჟაბეში (მესტია 32 და მესტია 20) – არაუგვიანეს 2026 წლის 15 ნოემბრისა;
  • დაბა სტეფანწმინდა (ყაზბეგი 6 და ყაზბეგი 9) – არაუგვიანეს 2027 წლის 15 ნოემბრისა;
  • სოფელი დართლო (ახმეტა1) – არაუგვიანეს 2027 წლის 15 ნოემბრისა.

ამ მომსახურებისთვის ჯამში 1 400 000 ევროა გათვალისწინებული.

„ბოლო წლების განმავლობაში, მასშტაბური სტიქიური პროცესების განვითარების მზარდი დინამიკა, ადასტურებს ადრეული შეტყობინებისა და რისკის ზონებში უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების აუცილებლობას“, - მიწერა გარემოს ეროვნული სააგენტომ შესყიდვების სააგენტოს.

გლოლაში შოვში დაღუპულებს გლოვობენ
გლოლაში შოვში დაღუპულებს გლოვობენ
2023 წლის 3 აგვისტოს, დაახლოებით 16:00 საათზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რაჭაში, შოვში (გლოლადან რამდენიმე კილომეტრში), მეწყრული პროცესები განვითარდა. სამაშველო ოპერაცია შეტყობინებიდან დაახლოებით 3 საათის შემდეგ დაიწყო. 4 აგვისტოს სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში ჩაერთო ჯარი.

შოვში მეწყრული პროცესების შედეგად დაიღუპა 32 ადამიანი, ერთი ადამიანის ცხედარი ვერ იპოვეს.

