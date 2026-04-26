სროლის სამიზნე თეთრი სახლის კორესპონდენტების ვახშამზე სავარაუდოდ, ტრამპი იყო - აშშ-ის ოფიციალური პირი

26 აპრილს აშშ-ის გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელმა, ტოდ ბლანშმა, განაცხადა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაციის თანამდებობის პირები იყვნენ სავარაუდოდ, სამიზნე ეჭვმიტანილისა, რომელმაც ესროლა ვაშინგტონში თეთრი სახლის კორესპონდენტთა ასოციაციის ვახშმის დაცვის სამსახურში მყოფ აგენტს.
შეიარაღებულმა პირმა შაშხანით ესროლა საიდუმლო სამსახურის აგენტს ვაშინგტონში, ჰილტონის სასტუმროში დაცვის საკონტროლო პუნქტზე, სანამ მას დააკავებდნენ.
ტრამპი და პირველი ლედი მელანია ტრამპი ვახშმიდან მათი დაცვის თანამშრომლებმა გაიყვანეს.
„როგორც ჩანს, მას, სინამდვილეში, ჰქონდა განზრახული ადმინისტრაციაში მომუშავე ადამიანების, სავარაუდოდ, პრეზიდენტის, მიზანში ამოღება“, - განუცხადა ბლანშმა NBC News-ის გადაცემის „შეხვდით პრესას“ წამყვანს და თქვა, რომ ეჭვმიტანილი, სავარაუდოდ, მატარებლით ჩავიდა ლოს-ანჯელესიდან ჩიკაგოში, შემდეგ კი ვაშინგტონში.
ფედერალურ სასამართლოში ეჭვმიტანილს 27 აპრილს წაუყენებენ ბრალს ფედერალურ ოფიცერზე თავდასხმაში, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებასა და ფედერალური ოფიცრის მკვლელობის მცდელობაში, განაცხადა ბლანშმა და დასძინა, რომ არ იცის, კავშირი აქვს თუ თავდასხმას ირანის თემასთან.
ტრამპმა თეთრ სახლში გვიან ღამით გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი აზრით, თავდასხმის სამიზნე თავად იყო. მან თქვა, რომ საიდუმლო სამსახურის ოფიცერი ტყვიაგაუმტარმა ჟილეტმა გადაარჩინა და „კარგ მდგომარეობაში“ იყო.
აშშ-ის საიდუმლო სამსახურის წარმომადგენელმა ენტონი გულიელმიმ დაადასტურა, რომ ოფიცერი საავადმყოფოდან გაწერეს.
მსოფლიოს ლიდერებმა დაგმეს თავდასხმა და გამოთქვეს შვება, რომ ტრამპი და ყველა დამსწრე უსაფრთხოდ იყვნენ, რითაც სოლიდარობა გამოხატეს შეერთებული შტატების მიმართ.
