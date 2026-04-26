მალიში თავდაცვის მინისტრი მოკლეს, ჩამოაგდეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს „აფრიკული კორპუსის“ ვერტმფრენი

"გენერალური მდივანი ღრმად შეშფოთებულია მალის რამდენიმე ადგილას თავდასხმებზე ინფორმაციით. ის მკაცრად გმობს ძალადობის ამ აქტებს“, - დაწერა გაეროს წარმომადგენელმა X-ზე.
მალიში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს „აფრიკული კორპუსის“ ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. Telegram-ის არხის Fighterbomber-ის ცნობით, ეკიპაჟი და ბორტზე მყოფი საგანგებო ქვედანაყოფის წარმომადგენლები დაიღუპნენ.
„წინასწარი ინფორმაციით, მიზეზი გარედან საზენიტო-სარაკეტო კომპლექსის ცეცხლის ზემოქმედებაა“, - ნათქვამია განცხადებაში. ამ ინფორმაციის ოფიციალური დადასტურება არ არსებობს.
გავრცელებული ინფორმაცია დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც 26 აპრილს განაცხადა, რომ 25 აპრილს შეიარაღებულმა ანტისამთავრობო ჯგუფებმა „მალის დედაქალაქსა და მეზობელ რეგიონებში კოორდინირებული თავდასხმების სერია განახორციელეს“.
ფრანგული გამოცემების, Jeune Afrique-ისა და Le Figaro-ს
ცნობით, რომლებიც წყაროებს ეყრდნობა, მალის თავდაცვის მინისტრი სადიო კამარა 25 აპრილს კატიში სამხედრო ბაზაზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ამბობენ, რომ მის საცხოვრებელთან ახლოს სატვირთო მანქანა აფეთქდა.
შაბათს შეიარაღებულმა ანტისამთავრობო რაზმებმა კოორდინირებული თავდასხმების სერია განახორციელეს დედაქალაქ ბამაკოზე და ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე რამდენიმე ქალაქზე. გაეროს ცნობით, დარტყმები
განხორციელდა ბამაკოსთან ახლოს, კატიში მდებარე სამხედრო ბაზაზე, ასევე ქალაქებზე - მოპტზე, გაოსა და კიდალზე.
რამდენიმე წყარო იტყობინება, რომ რუსეთის „აფრიკული კორპუსის“ ძალებმა კიდალი დატოვეს შეტევაზე გადმოსულ ანტისამთავრობო ძალებთან მოლაპარაკებების შემდეგ.
ბამაკოდან ჩრდილოეთით 15 კილომეტრში მდებარე კატიში ჩატარებული ოპერაცია უფრო ფართო თავდასხმის ნაწილი იყო, რომელიც ტუარეგებით დასახლებულ მეამბოხე ჯგუფთან თანამშრომლობდა, რასაც ანალიტიკოსები და დიპლომატები ბოლო წლებში ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კოორდინირებულ თავდასხმად მიიჩნევენ.
კვირას, „აფრიკული კორპუსის“ Telegram არხმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც მალიში „დასავლური სადაზვერვო სააგენტოების მიერ ორგანიზებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის“ შესახებ იყო საუბარი. განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ რუსეთის ჯარებს „ყველა მნიშვნელოვანი პოზიცია ეკავათ“.
თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ოფიციალურად არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ძალოვან სტრუქტურებში Reuters-ის წყაროები თავდასხმებს „ალ-ყაიდასთან“ დაკავშირებულ ჯიჰადისტურ დაჯგუფებასა და ასევე, ალიანს „აზავადის გათავისუფლების ფრონტს“ უკავშირებენ.
მალი ათ წელიწადზე მეტია, რაც ალ-ყაიდასთან და ტერორისტულ დაჯგუფება „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ დაკავშირებულ შეიარაღებულ დაჯგუფებებს, ასევე ტუარეგელ სეპარატისტებს ებრძვის.
სამხედროები ასიმი გოიტას მეთაურობით ხელისუფლებაში 2020 და 2021 წლების გადატრიალების შემდეგ მოვიდნენ და ვითარების სტაბილიზაციის პირობა დადეს, თუმცა ქვეყანაში ვითარება კვლავაც არასტაბილური რჩება.
ბოლო წლებში მალის ხელისუფლება რუსი დაქირავებული მებრძოლების მხარდაჭერას ეყრდნობოდა, თუმცა ასევე შეერთებულ შტატებთან დაახლოებისკენაც დაიწყო სწრაფვა. Reuters-ის ცნობით, მხარეები განიხილავენ შეთანხმებას, რომელიც ვაშინგტონს ქვეყნის ტერიტორიის თავზე სადაზვერვო ფრენების განახლების საშუალებას მისცემს.
2024 წლის ივლისში რუსმა დაქირავებულმა მებრძოლებმა რამდენიმე ათეული კაცი დაკარგეს ბრძოლებში მალელ ჯიჰადისტებთან და სეპარატისტულ დაჯგუფება „აზავადის საკოორდინაციო მოძრაობასთან“, რომელიც მალის ტუარეგების ტომებით დასახლებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამოდიოდა.
